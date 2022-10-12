Воробей: Пока у Трубина нет лидерских качеств, но они придут

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей разобрал гол мадридцев в ворота горняков на 90+5 минуте матча ЛЧ "Шахтер" — "Реал" (1:1).

— По голу Рюдигера есть много вопросов. Уже в компенсированное время его земляк Кроос буквально кричал своему защитнику идти вперед. Один раз он пробил мимо ворот, а на второй раз еже не простил нашу команду...

— Да, последние 10 минут матча Рюдигер играл в атаке. Нужно было плотно сыграть с ним в штрафной, наверное, это должен был сделать Степаненко. Он также физически мощный игрок. Где-то усталость наших игроков не позволила им сыграть плотно с Рюдигером.

— Но ведь и Бондаренко, стоял рядом с Кроссом на фланге, не помешал сделать ему нацеленную передачу в штрафную. Так ведь?

— Очень много сил оставили на футбольном поле ребята. Они банально не успевали за игроками Реала. Мы видели, что Анчелотти бросил в бой пять новых игроков со скамейки запасных. Да, Артему стоило играть поплотнее с немцем. Из-за таких мелочей и сложилась итоговая картина. Кого-то обвинять, из украинской команды, я не буду, все старались и хотели выиграть.

— При хорошей игре Трубина все запомнят его ошибку на 95-й минуте встречи. Что там не так сделал наш голкипер?

— Анатолий был хорош и в Мадриде, и в Варшаве. Да, на выходе он допустил фатальную ошибку. Если Матвиенко играл с Бензема, то с Рюдигером должен был играть Бондарь. А передачу там могут сделать, как Модрич, так и Кроос. За все ошибки сразу наказывают в Лиге чемпионов. Полагаю, что Трубину нужно проявлять больше эмоций во время игр. Он все время молчит. Нужно руководить, подсказывать ребятам. Пока у Трубина нет лидерских качеств, но они придут, все со временем. Опыт игр в Лиге чемпионов ему поможет.

— Мы помним, что и в игре "Шахтер" — "Селтик" игрок шотландской команды мог забить гол в ворота Горняков в компенсированное время в похожей ситуации...

— Да, игра на выходах пока не идеальна у Анатолия. С "Селтиком" его простили. На 85-й минуте Винисиус тоже мог забить с линии вратарской. Ему нужна уверенность, тогда и защитникам будет спокойнее.