Барселона - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Барселона" в первом круге выиграла только у "Виктории". Но пообещала себе, что в круге втором исправится и возьмет реванш. А значит, будет бороться за выход в плей-офф турнира. Амбициозная цель, но "Интер" против. Сегодня "Барселоне" придется доказать свою решимость именно против "нерадзурри". Центральный матч игрового дня.

Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Интер" прямо в этой новости. Начало – 22:00.