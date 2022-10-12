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Барселона - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Интер: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 12.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" в первом круге выиграла только у "Виктории". Но пообещала себе, что в круге втором исправится и возьмет реванш. А значит, будет бороться за выход в плей-офф турнира. Амбициозная цель, но "Интер" против. Сегодня "Барселоне" придется доказать свою решимость именно против "нерадзурри". Центральный матч игрового дня.
Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Интер" прямо в этой новости. Начало – 22:00.
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