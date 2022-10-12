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Лига чемпионов. Рейнджерс - Ливерпуль 1:7. Фирмино начинает, Салах заканчивает

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У бразильца 2+1, у египтянина хет-трик за шесть минут

Лига чемпионов. Рейнджерс - Ливерпуль 1:7. Фирмино начинает, Салах заканчивает

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа A, четвертый тур. Глазго, “Айброкс”

“Рейнджерс” – “Ливерпуль” 1:7

Голы: Арфилд 17 – Фирмино 24, Фирмино 55, Нуньес 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Эллиотт 88

“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон (Кинг 46), Бен Дэвис, Баришич – Джек (Стивен Дэвис 61), Ландстрем – Сакала (Матондо 76), Арфилд, Кент (Райт 77) – Чолак (Морелос 76)

“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Конате (Милнер 79), ван Дейк, Цимикас (Робертсон 68) – Эллиотт, Хендерсон (Тьяго 67), Фабиньо, Карвалью – Фирмино (Жота 73), Нуньес (Салах 69)

Предупреждение: Гомес 90

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 4 4 0 0 17-4 +13 12
2 "Ливерпуль" 4 3 0 1 12-6 +6 9
3 "Аякс" 4 1 0 3 8-12 -4 3
4 "Рейнджерс" 4 0 0 4 1-16 -15 0
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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Ливерпуль Мохамед Салах Роберто Фирмино Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
13.10.2022 в 00:09
Та гра коли залітає ВСЕ... Чи майже все. Головне, що ця спроможність забивати не пропадала у наступних матчах.
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