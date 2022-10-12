Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига чемпионов. Рейнджерс - Ливерпуль 1:7. Фирмино начинает, Салах заканчивает
У бразильца 2+1, у египтянина хет-трик за шесть минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа A, четвертый тур. Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс” – “Ливерпуль” 1:7
Голы: Арфилд 17 – Фирмино 24, Фирмино 55, Нуньес 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Эллиотт 88
“Рейнджерс”: Макгрегор – Тавернье, Голдсон (Кинг 46), Бен Дэвис, Баришич – Джек (Стивен Дэвис 61), Ландстрем – Сакала (Матондо 76), Арфилд, Кент (Райт 77) – Чолак (Морелос 76)
“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Конате (Милнер 79), ван Дейк, Цимикас (Робертсон 68) – Эллиотт, Хендерсон (Тьяго 67), Фабиньо, Карвалью – Фирмино (Жота 73), Нуньес (Салах 69)
Предупреждение: Гомес 90
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Наполи"
|4
|4
|0
|0
|17-4
|+13
|12
|2
|"Ливерпуль"
|4
|3
|0
|1
|12-6
|+6
|9
|3
|"Аякс"
|4
|1
|0
|3
|8-12
|-4
|3
|4
|"Рейнджерс"
|4
|0
|0
|4
|1-16
|-15
|0
Популярное сейчас
- Модрич встретился с 7-летним мальчиком из Мариуполя, родителей которого убили россияне - ФОТО
- "Практически как новенький". Трубин показал последствия столкновения с игроком Реала
- ВСУ на Херсонщине закрепили успех в 5 населенных пунктах, также есть продвижение на Луганщине
- Два клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО