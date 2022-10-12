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Угроза матрасников не выйти из группы. Атлетико - Брюгге 0:0. Видеообзор матча
Атлетико - Брюгге ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче "Атлетико" устраивала только победа. Ее подопечные Симеоне пытались заполучить, владели инициативой, старались, создавали моменты, но не реализовали. У "Брюгге" тоже были свои шансы, но даже ничья удовлетворяет лидера турнирной таблицы. Бельгийцы уже оформили выход в плей-офф, а перед "Атлетико" стоит реальная угроза не преодолеть групповой этап.
Смотрите видеообзор матча этих соперников в четвертом туре.
Лига чемпионов, 4-й тур
"Атлетико" - "Брюгге" 0:0
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