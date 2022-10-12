Угроза матрасников не выйти из группы. Атлетико - Брюгге 0:0. Видеообзор матча

В этом матче "Атлетико" устраивала только победа. Ее подопечные Симеоне пытались заполучить, владели инициативой, старались, создавали моменты, но не реализовали. У "Брюгге" тоже были свои шансы, но даже ничья удовлетворяет лидера турнирной таблицы. Бельгийцы уже оформили выход в плей-офф, а перед "Атлетико" стоит реальная угроза не преодолеть групповой этап.

Смотрите видеообзор матча этих соперников в четвертом туре.

Лига чемпионов, 4-й тур

"Атлетико" - "Брюгге" 0:0