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Брюгге Яремчука и Соболя впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Роман всего дважды выходил на замену

Брюгге Яремчука и Соболя впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брюгге" в меньшинстве удержал ничью с "Атлетико" (0:0), гарантировав себе место в плей-офф. Бельгийский клуб впервые в истории вышел из группы в Лиге чемпионов УЕФА.

Бельгийский клуб набрал 10 очков в 4-х турах. Ранее клуб Романа обыграл "Байер" (1:0), "Порту" (4:0) и "Атлетико" (2:0).

На втором месте в группе находится "Атлетико" с 4 баллами, у "Порту" и "Байера" по 3 очка. В случае ничьей между немецкой и португальской командами, "Брюгге" гарантирует себе первое место.

Ранее "Брюгге" выходил в плей-офф Кубка европейских чемпионов в 1991 году.

Последний раз бельгийский клуб выходил из группы в сезоне-15/16. Тогда это сделал "Гент".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Роман Яремчук Брюгге
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
12.10.2022 в 23:20
а про соболя нет ни слова...
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Smersh (Днепродзержинск)
12.10.2022 в 23:20
Вот же ж математики( Как раз в случае ничьей во втором матче, Брюгге не то что не гарантировал первое место, он еще не гарантировал место в плей-офф ЛЧ... Так как в оставшихся турах при 2х победах Порту и Баера, все команды набирают 10 очков.. и там уже будет считаться разница мячей.. И условно проиграет Брюгге 0:2 Баеру и 0:5 Порту.. и не будет его в плей-офф ЛЧ...
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