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Брюгге Яремчука и Соболя впервые в истории вышел в плей-офф ЛЧ
Роман всего дважды выходил на замену
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Брюгге" в меньшинстве удержал ничью с "Атлетико" (0:0), гарантировав себе место в плей-офф. Бельгийский клуб впервые в истории вышел из группы в Лиге чемпионов УЕФА.
Бельгийский клуб набрал 10 очков в 4-х турах. Ранее клуб Романа обыграл "Байер" (1:0), "Порту" (4:0) и "Атлетико" (2:0).
На втором месте в группе находится "Атлетико" с 4 баллами, у "Порту" и "Байера" по 3 очка. В случае ничьей между немецкой и португальской командами, "Брюгге" гарантирует себе первое место.
Ранее "Брюгге" выходил в плей-офф Кубка европейских чемпионов в 1991 году.
Последний раз бельгийский клуб выходил из группы в сезоне-15/16. Тогда это сделал "Гент".
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