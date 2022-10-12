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ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. В Пантеон Камп Ноу, но не Барселоны

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Ничья в пользу гостей

ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. В Пантеон Камп Ноу, но не Барселоны

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа С. Четвертый тур

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Интер" 3:3

Голы: Дембеле 40, Левандовски 82, 90+2 - Барелла 50, Лаутаро Мартинес 63, Гозенс 89

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Кесси 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде 72), Бускетс (Де Йонг 64), Педри, Гави (Ф. Торрес 83), Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати 64)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Ачерби 85), Думфриз, Барелла (Асллани 85), Чалханоглу (Гозенс 76), Димарко (Дармиан 67), Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Джеко (Белланова 76)

Предупреждения: Дембеле 78 - Лаутаро Мартинес 52, Де Фрай 55, Мхитарян 84

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Финал. Так назвал этот матч Хави, так называли его подопечные и пресса. После поражения в Милане "Барселона" была обязана побеждать сегодня, иначе вылет в Лигу Европы был практически неминуем. В случае поражения - официально неминуем. Причём тренер требовал не 1:0, а как минимум 2:0. То есть преимущество в личных встречах. Надеясь на сумасшедшую "фундаментальную" поддержку стадиона и свои коррективы.

Но и у "Интера" были свои планы. Победой неделю назад он вышел из глубокого кризиса, грозившего увольнением Симоне Индзаги. Затем ещё и выиграл тяжёлый гостевой матч против "Сассуоло", что также добавило уверенности. У Индзаги в Италии не случайно слава кубкового тренера. Так что и он готовил команду к финалу. Понимая, что много мяча не увидит и требуя распорядиться теми, которые получит.

В первом тайме коррективы Хави работали. Такие как смена флангами Дембеле и Рафиньей, подключения Гави и Педри с первых минут, удары издали. А главное - интенсивность. "Блаугранас" играли очень быстро. Результат - 15:3 по ударам по воротам по итогам тайма. Это после 7:5 по итогам всего матча неделю тому и поражения по ударам по воротам от "Сельты" и "Мальорки" в лиге. На гол хозяева точно наиграли.

Левандовски замыкал угловой - Мхитарян выбил c линии ворот. Гави не попал практически коленом. Дембеле закрутил с 17-ти метров - Онана. Роберто пробивал издали, Онана выпустил мяч и чуть не пропустил. Рафинья замыкал заброс с фланга - чуть неточно. Педри не пробил Онану в упор после рикошета. В итоге же Рафинья на правом фланге отдал Роберто, тот прострелил, а Дембеле замкнул. Неожиданный розыгрыш.

Впрочем, и гости играли вполне прилично, опасно контратаковали и могли смотреть во второй тайм с оптимизмом. Джеко замкнул штрафной в падении в перекладину, а Де Фрай, добивая в упор, не попал по мячу. Думфриз завершал контратаку трех против двух - Тер Штеген вытащил. Взял Марк-Андре и удар Мхитаряна из-за пределов штрафной.

Второй тайм начался шоком для хозяев. Длинный мяч вроде бы шёл в никуда. Пике остановился. Но за ним был Барелла. Николо получил уйму времени, принял мяч и мощно пробил. Тут же штрафной с рикошетами Тер Штеген чудом потащил с линии ворот. А на фоне мощной, но совершенно безыдейной и банальной навалы "Барсы" Чалханоглу и Лаутаро убежали в контратаку, и последний пробил вратаря.

В последующие минут 20 казалось, что "Барселоне" конец. Она опустила голову, руки. По инерции продолжала грузить мячи в штрафную соперника, пробивать. Но все это, как казалось, без веры в успех. Пока один из мячей Левандовски не замкнул в защитника, не получил отскок и не пробил низом. Здесь уже стадион взорвался. Появилось ощущение Ремонтады, дыхание легендарных времен.

"Интер" сбил его контратакой, прострелом Лаутаро и голом вышедшего на замену Гозенса. Левандовски вернул ударом головой с навеса Гарсии. Асллани не снял все вопросы, попав в контратаке в Тер Штегена, спас немец и от удара головой Гозенса. И на 98-ой минуте наконец-то прозвучал финальный свисток.

Сумасшедший матч. Он точно войдет в Пантеон легендарных матчей на легендарном "Камп Ноу". Но вот в Пантеон хозяев этого стадиона вряд ли войдет. Ведь эта ничья в пользу гостей. "Интеру" остается победить дома "Викторию" - и "Барселона" во втором сезоне подряд окажется в Лиге Европы. И нельзя сказать, что она такого не заслуживает. С такой слабой обороной, с такой наивностью, с такими перепадами в игре.

Ну а "Интер" заслуживает пройти дальше по одной простой причине - Индзаги умеет играть финалы. Он выдержал удар первого тайма с минимальными потерями, начал второй ураганно, в контратаках создал не меньше, а то и больше, чем соперник - с его 62-мя процентами владения мячом и 23-мя ударами по воротам. Он силен ментально.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (39)
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Spokoyno (Київ)
13.10.2022 в 00:24
Ну і свято для чМосек... Змагаються. хто більше гидоти народить!
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0
0
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:19
Всі іспанські команди в цьому турі в ЛЧ зіграли внічию. Але якщо для Реала ця нічия стала виходом в плей-оф ЛЧ, то для Севільї, АМ та ФКБ виходом в плей-оф ЛЄ( і то не факт для перших двох)
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
13.10.2022 в 00:19
Хоч команди і порадували грою... у тому числі голами. І Левандовський "проснувся". Але травма основних захисників принесла свої результати. Не той вік у Піке, що б витримувати таки важки матчі, а трошки став і перший - прийшов. Та і по нападу теж питання... Хоч і тричі пробили інтеБУС, але виявилось МАЛУВАТО!
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0
-2
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:21
ІнтерБУС мав ще двічі забивати барсотушці як мінімум. Дядьку, а що там судді наВАРили?
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+2
0
Algrab (Костопiль)
13.10.2022 в 00:23
Зараз почнеться...
0
0
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:24
Руки Переса скрізь......
0
0
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Iгнатенко
13.10.2022 в 00:16
Ех, ставка досвіченого вболівальника Барселони не зіграла, а шанси були хороші. Смійся з мене, Даріан. Щось не бачу твоєї радості
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+2
0
Algrab (Костопiль)
13.10.2022 в 00:19
Він зараз в медикаментозному сні...
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+3
0
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:22
В анабіозі із переходом в летаргічний сон
0
0
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:14
Блін, Айнтрахт програв і він наразі четвертий і не потрапляє в ЛЄ до барсотушки... Хотілося знову побачити німецьке порно за участю Барси)))
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
13.10.2022 в 00:15
Партнера на цей раз змінять...
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+3
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:15
Будем держать кулаки за Шахтер, чтобы отправил Лейпциг в ЛЕ))
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
13.10.2022 в 00:17
Все вірно. Бички ще Барсу не гвалтувати...
+3
-1
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:23
0
0
avatar
oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:17
ну,Айнтрах ми вжє бачили,щось свіжиший ...трах потрібен...
Ответить
+1
-1
Algrab (Костопiль)
13.10.2022 в 00:11
Привіт ЛЄ! Привіт черговий "Айнтрахт"!...
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+4
-1
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:12
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+3
-1
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:13
Наконец-то Дариан сможет посмотреть на Роналду в ЛЕ, вместе с Барселоной. Каждый день его вспоминает
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+3
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
13.10.2022 в 00:11
Шикарний матч!!! Дуже якісний футбол, емоційний і видовищний!Весь спектр емоцій пережили не тільки вболівальники обох команд, а й пересічні глядачі. Це ніби купити квиток на хороший, якісний фільм різного жанру одночасно: драма, трилер, бойовик, навіть комедія. А в загальному- ФАНТАСТИКА!!!
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
13.10.2022 в 00:10
Вот и всё, что было. Барса стабильно становится командой уровня лиги Европы. Что бы там ни говорили некоторые из её поклонников.
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+1
-1
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:16
Приветствую, вроде не фейк) Ну шутникам сейчас не до фейков, траур у них.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
13.10.2022 в 00:17
нет, не фейк.
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0
-1
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:08
Слава Піке!!!. Барселох, що з їблом?))). Алєнь, ратиці та роги цілі чи вже всі об грати поламав? Дядьку, що там знову судді наВАРили?
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+2
-1
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:10
Ответить
+4
-1
Algrab (Костопiль)
13.10.2022 в 00:12
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+3
-1
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:05
,а матч розкішний.!
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+3
-1
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:04
Крутой матч. Будущий президент Барселоны со своим молодым партнером по обороне наверняка завоевали сердца болельщиков, сильнейший перформанс показали Интер бойцы, особенно если сравнить стоимость составов. И они еще хотели кредиты брать под результаты в ЛЧ. Лига Европы конечно откладывается, но вряд ли надолго, даже немотивированная Бавария всегда заряжена на Барселону. А без победы уже не обойтись.
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+3
0
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:06
не допоможе,хіба Інтер з Плзенем очкі втратить
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:08
Ну там если обыграют Баварию, а Интер нет, еще по разнице мячей как-то можно считать, но какая победа над Баварией)
+1
0
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:10
в особистих зустрічах-Інтер вище
+2
0
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:10
А я вот не помню, разве по ним считают в первую очередь, а не по разнице голов?
+1
0
Dr. House (Поділля)
13.10.2022 в 00:10
Перемога над Пльзенем виводить Інтер в плей-оф за рахунок особистих зустрічей із барсотушкою
+2
0
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oleksa_lv (Львів)
13.10.2022 в 00:10
так
+2
0
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:11
Аа, ну тогда ладно))
+1
0
oohhmee (Гамильтон)
13.10.2022 в 00:04
неймовірній футбол, нічия закономірна для обох команд..П.с Піке дуже розсмішив
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+1
0
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Iгнатенко
13.10.2022 в 00:00
Грандіозне везіння Барселони
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+2
0
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hrdhrd (Украина)
13.10.2022 в 00:06
Да уж, по второму тайму должны были 5 пропускать. Если в первом матче еще можно было говорить, что не повезло Барселоне, то тут скорее Интер недобрал очков.
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+4
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
13.10.2022 в 00:00
Барса у двох матчах взяла тільки одне очко з командою яка в своєму чемпі з дев'яти матчів чотири програли. Серія А зараз на підйомі.)))
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+4
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Iгнатенко
13.10.2022 в 00:01
Це Барса в кризі, друже. Очко і то на везінні
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+3
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