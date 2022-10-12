ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. В Пантеон Камп Ноу, но не Барселоны

Лига Чемпионов. Группа С. Четвертый тур

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Интер" 3:3

Голы: Дембеле 40, Левандовски 82, 90+2 - Барелла 50, Лаутаро Мартинес 63, Гозенс 89

"Барселона": Тер Штеген, Роберто (Кесси 72), Пике, Гарсия, Алонсо (Бальде 72), Бускетс (Де Йонг 64), Педри, Гави (Ф. Торрес 83), Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати 64)

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Ачерби 85), Думфриз, Барелла (Асллани 85), Чалханоглу (Гозенс 76), Димарко (Дармиан 67), Мхитарян, Лаутаро Мартинес, Джеко (Белланова 76)

Предупреждения: Дембеле 78 - Лаутаро Мартинес 52, Де Фрай 55, Мхитарян 84

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Финал. Так назвал этот матч Хави, так называли его подопечные и пресса. После поражения в Милане "Барселона" была обязана побеждать сегодня, иначе вылет в Лигу Европы был практически неминуем. В случае поражения - официально неминуем. Причём тренер требовал не 1:0, а как минимум 2:0. То есть преимущество в личных встречах. Надеясь на сумасшедшую "фундаментальную" поддержку стадиона и свои коррективы.

Но и у "Интера" были свои планы. Победой неделю назад он вышел из глубокого кризиса, грозившего увольнением Симоне Индзаги. Затем ещё и выиграл тяжёлый гостевой матч против "Сассуоло", что также добавило уверенности. У Индзаги в Италии не случайно слава кубкового тренера. Так что и он готовил команду к финалу. Понимая, что много мяча не увидит и требуя распорядиться теми, которые получит.

В первом тайме коррективы Хави работали. Такие как смена флангами Дембеле и Рафиньей, подключения Гави и Педри с первых минут, удары издали. А главное - интенсивность. "Блаугранас" играли очень быстро. Результат - 15:3 по ударам по воротам по итогам тайма. Это после 7:5 по итогам всего матча неделю тому и поражения по ударам по воротам от "Сельты" и "Мальорки" в лиге. На гол хозяева точно наиграли.

Левандовски замыкал угловой - Мхитарян выбил c линии ворот. Гави не попал практически коленом. Дембеле закрутил с 17-ти метров - Онана. Роберто пробивал издали, Онана выпустил мяч и чуть не пропустил. Рафинья замыкал заброс с фланга - чуть неточно. Педри не пробил Онану в упор после рикошета. В итоге же Рафинья на правом фланге отдал Роберто, тот прострелил, а Дембеле замкнул. Неожиданный розыгрыш.

Впрочем, и гости играли вполне прилично, опасно контратаковали и могли смотреть во второй тайм с оптимизмом. Джеко замкнул штрафной в падении в перекладину, а Де Фрай, добивая в упор, не попал по мячу. Думфриз завершал контратаку трех против двух - Тер Штеген вытащил. Взял Марк-Андре и удар Мхитаряна из-за пределов штрафной.

Второй тайм начался шоком для хозяев. Длинный мяч вроде бы шёл в никуда. Пике остановился. Но за ним был Барелла. Николо получил уйму времени, принял мяч и мощно пробил. Тут же штрафной с рикошетами Тер Штеген чудом потащил с линии ворот. А на фоне мощной, но совершенно безыдейной и банальной навалы "Барсы" Чалханоглу и Лаутаро убежали в контратаку, и последний пробил вратаря.

В последующие минут 20 казалось, что "Барселоне" конец. Она опустила голову, руки. По инерции продолжала грузить мячи в штрафную соперника, пробивать. Но все это, как казалось, без веры в успех. Пока один из мячей Левандовски не замкнул в защитника, не получил отскок и не пробил низом. Здесь уже стадион взорвался. Появилось ощущение Ремонтады, дыхание легендарных времен.

"Интер" сбил его контратакой, прострелом Лаутаро и голом вышедшего на замену Гозенса. Левандовски вернул ударом головой с навеса Гарсии. Асллани не снял все вопросы, попав в контратаке в Тер Штегена, спас немец и от удара головой Гозенса. И на 98-ой минуте наконец-то прозвучал финальный свисток.

Сумасшедший матч. Он точно войдет в Пантеон легендарных матчей на легендарном "Камп Ноу". Но вот в Пантеон хозяев этого стадиона вряд ли войдет. Ведь эта ничья в пользу гостей. "Интеру" остается победить дома "Викторию" - и "Барселона" во втором сезоне подряд окажется в Лиге Европы. И нельзя сказать, что она такого не заслуживает. С такой слабой обороной, с такой наивностью, с такими перепадами в игре.

Ну а "Интер" заслуживает пройти дальше по одной простой причине - Индзаги умеет играть финалы. Он выдержал удар первого тайма с минимальными потерями, начал второй ураганно, в контратаках создал не меньше, а то и больше, чем соперник - с его 62-мя процентами владения мячом и 23-мя ударами по воротам. Он силен ментально.