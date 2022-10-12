Лига чемпионов. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 3:2. Камбек от лондонцев

Лига чемпионов

Группа D, четвертый тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Карлос дель Серро Гранде (Испания)

Снова дуэт Кейн-Сон тянет "Тоттенхэм" на своих плечах. Ну хотя правильно будет описать сегодняшнюю победу "шпор" так, что только эта пара смогла довести небольшое преимущество хозяев на поле до голов. “Айнтрахт” даже в меньшинстве выглядел очень достойно.

Шокировали гости сразу же на 14 минуте. Провальный старт от лондонцев добавился еще и пропущенным курьезным голом: Камада расстрелял пустые ворота после привоза Даера. Для японца этот мяч стал дебютным в Лиге чемпионов.

Правда, создалось такое впечатление, что "Тоттенхэму" для удачных атакующих действий не хватило пропущенного гола. Это их взбодрило (а может просто не хотели на завтрашней тренировке бегать двойную норму, как наказание). Особенно это касается вышеупомянутых Кейна и Сона, ведь они на двоих за 17 минут записали три гола.

Кстати, первый мяч "шпор" создал именно английско-корейский дуэт. Этот гол стал 50-м во всех соревнованиях, когда Кейн ассистирует Сону, или наоборот. В следующих двух голах они оба были лишь завершающими атаку: Гарри реализовал пенальти, а Хин Мин забил с паса Хойбьерга.

На старте второго тайма франкфуртцы решили повысить уровень тяжести: Тута за три минуты заработал две желтые и был удален. Лондонцы могли бы воспользоваться большинством, если бы не Трапп, ведь голкипер гостей несколько раз по-настоящему спас свою команду как в первом тайме, так и во втором.

Но неожиданно "Тоттенхэм" расслабился. "Айнтрахт" это почувствовал и в заключительном отрезке матча начал давить. Сначала удар Линдстрема в девятку потянул Льорис, а затем Алиду все-таки отличился в воротах французского кипера. Но это все, на что хватило и так усталых немцев.

Точку в матче имел шанс поставить Гарри Кейн. В дополнительное время ко второму тайму Хиль заработал одиннадцатиметровый, однако английский нападающий пробил выше ворот. Это его юбилейный, 10-й, нереализованный пенальти в профессиональной карьере.

Благодаря победе "Тоттенхэм" теперь первый в квартете. "Айнтрахт" опустился на последнее место в группе. Между командами разрыв всего в три очка, так что судьба двух путевок в плей-офф ЛЧ решится даже не в пятом, а в финальном, шестом туре группового этапа.

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) 3:2

Голы: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен.) – Камада 14, Алиду 87

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер (Санчес 78), Лангле – Эмерсон, Хойбьерг (Хиль 85), Бентанкур (Биссума 67), Сессеньон – Ришарлисон (Скипп 67), Кейн, Сон (Моура 86)

Айнтрахт Ф: Трапп – Тута, Хасебе (Дина 70), Ндика – Якич, Роде (Смолчич 70), Соу, Ленц (Алиду 70) – Линдстрем, Камада (Гетце 78) – Муани (Борре 69)

Предупреждения: Дайер 12, Бентанкур 40, Сессеньон 84 – Тута 57, 60, Хасебе 59, Смолчич 90+1

Нереализованный пенальти: Кейн 90+2 (выше ворот)

Удаление: Тута 60 (вторая желтая)