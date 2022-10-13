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Бавария, Наполи и Брюгге – три клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов по итогам игрового дня
День разгромов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" обыграла "Викторию" Пльзень (4:1) и только утвердилась в звании лидера группы, обеспечив себе место плей-офф с 12-ю очками после 4-х туров.
"Наполи" разобрался с "Аяксом" (4:2), продолжив свое беспроигрышное шествие в этом сезоне. У команды Спалетти 17 забитых мячей и всего 4 пропущенных в 4-х матчах Лиги чемпионов.
"Брюгге" удержал ничью с "Атлетико" (0:0) и вышел впервые в истории из группы Лиги чемпионов. У команды Яремчука и Соболя 10 очков после 4-х туров.
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