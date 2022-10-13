Здесь все просто. Виктория (Пльзень) - Бавария 2:4. Видео голов и обзор матча

Пока "Интер" и "Барселона" в параллельном матче выдавали триллер, "Бавария" спокойно оформляла выход в плей-офф. Да, мюнхенцы пропустили дважды, но их преимущество над "Викторией" не подлежит сомнениям. Чехи остаются на дне турнирной таблицы и имеют только призрачные шансы не финишировать последними.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре поединка.

Лига чемпионов. Группа, 4-й тур

Плзень, Доосан Арена

"Виктория" – "Бавария" 2:4

Голы: Влканова 62, Климент 75 - Мане 10, Мюллер 14, Горецка 25, 35