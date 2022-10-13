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Здесь все просто. Виктория (Пльзень) - Бавария 2:4. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Виктория - Бавария ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Здесь все просто. Виктория (Пльзень) - Бавария 2:4. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пока "Интер" и "Барселона" в параллельном матче выдавали триллер, "Бавария" спокойно оформляла выход в плей-офф. Да, мюнхенцы пропустили дважды, но их преимущество над "Викторией" не подлежит сомнениям. Чехи остаются на дне турнирной таблицы и имеют только призрачные шансы не финишировать последними.

Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре поединка.

Лига чемпионов. Группа, 4-й тур
Плзень, Доосан Арена
"Виктория" – "Бавария" 2:4
Голы: Влканова 62, Климент 75 - Мане 10, Мюллер 14, Горецка 25, 35

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В статье: Бавария (Мюнхен) Виктория (Пльзень)
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