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Здесь все просто. Виктория (Пльзень) - Бавария 2:4. Видео голов и обзор матча
Виктория - Бавария ⋉ 2:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пока "Интер" и "Барселона" в параллельном матче выдавали триллер, "Бавария" спокойно оформляла выход в плей-офф. Да, мюнхенцы пропустили дважды, но их преимущество над "Викторией" не подлежит сомнениям. Чехи остаются на дне турнирной таблицы и имеют только призрачные шансы не финишировать последними.
Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре поединка.
Лига чемпионов. Группа, 4-й тур
Плзень, Доосан Арена
"Виктория" – "Бавария" 2:4
Голы: Влканова 62, Климент 75 - Мане 10, Мюллер 14, Горецка 25, 35
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