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Шпоры выбиваются в лидеры. Тоттенхэм - Айнтрахт 3:2. Видео голов и обзор матча
Тоттенхэм - Айнтрахт ⋉ 3:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" тяжеловато стартовал в турнире, но после четырех туров возглавил турнирную таблицу. Поспособствовала этому, в частности, и сегодняшняя победа над "Айнтрахтом", которую пришлось добывать на характере. Лондонцы первыми пропустили, но забили трижды еще до перерыва. Этого хватило, хотя уже в меньшинстве "Айнтрахт" сумел один гол отыграть.
Нотки драмы добавил тот факт, что Кейн в конце матча не реализовал пенальти. Одним словом, смотрите видеообзор, это действительно интересно.
Группа D, четвертый тур
"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) 3:2
Голы: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен.) – Камада 14, Алиду 87
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