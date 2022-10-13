Шпоры выбиваются в лидеры. Тоттенхэм - Айнтрахт 3:2. Видео голов и обзор матча

"Тоттенхэм" тяжеловато стартовал в турнире, но после четырех туров возглавил турнирную таблицу. Поспособствовала этому, в частности, и сегодняшняя победа над "Айнтрахтом", которую пришлось добывать на характере. Лондонцы первыми пропустили, но забили трижды еще до перерыва. Этого хватило, хотя уже в меньшинстве "Айнтрахт" сумел один гол отыграть.

Нотки драмы добавил тот факт, что Кейн в конце матча не реализовал пенальти. Одним словом, смотрите видеообзор, это действительно интересно.

Группа D, четвертый тур

"Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) 3:2

Голы: Сон 20, 36, Кейн 28 (пен.) – Камада 14, Алиду 87