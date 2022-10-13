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С ног на голову. ВИДЕО, как Марсель во второй раз в этой ЛЧ обыграл Спортинг (2:0) и вышел на второе место в таблице

Лига Чемпионов
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Спортинг - Марсель ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

С ног на голову. ВИДЕО, как Марсель во второй раз в этой ЛЧ обыграл Спортинг (2:0) и вышел на второе место в таблице

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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А все начиналось совсем по-другому. "Спортинг" выиграл два стартовых тура, заложив прочный фундамент будущих достижений. "Марсель", напротив, два стартовых матча проиграл, что приводило к мысли о неспособности французов бороться за евровесну. Но 3-4-й туры перевернули все с ног на голову. Сначала "Марсель" победил "Спортинг" дома, а теперь – и на выезде. И благодаря этому результату сразу поднялся на второе место. Теперь уже у провансальцев – отличные шансы на выход в плей-офф.

А матч был напряженный – с двумя голами и двумя удалениями. Смотрите видеообзор поединка "Спортинг" – "Марсель".

Группа D. Четвертый тур
"Спортинг" – "Марсель" 0:2
Голы: Гендузи (пен.) 20, Санчес 30

Удаления: Эсгаю 19, Гонсалвеш Педру 60 (оба - "Спортинг")

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Марсель
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