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С рекордным хет-триком Салаха. Рейнджерс - Ливерпуль 1:7. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Рейнджерс - Ливерпуль ⋉ 1:7 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

С рекордным хет-триком Салаха. Рейнджерс - Ливерпуль 1:7. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Единственный позитив для "Рейнджерса" – забитый гол. Команда отличилась впервые в этой Лиге чемпионов, но конкретно в этом матче пропустила семь. Гордиться нечем, в отличие от "Ливерпуля", который в Лиге чемпионов берет те эмоции, которых не хватает в АПЛ.

Сегодняшняя победа примечательна тем, что её помог оформить рекордный по скорости хет-трик Мо Салаха. Египтянин забивал на 75-й, 80-й и 81-й минутах. В течение шести минут – это рекорд Лиги чемпионов.

Смотрите, как это было, в видеообзоре.

Лига чемпионов, группа A, четвертый тур. Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс” – “Ливерпуль” 1:7
Голы: Арфилд 17 – Фирмино 24, Фирмино 55, Нуньес 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Эллиотт 88

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Ливерпуль
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