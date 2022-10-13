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С рекордным хет-триком Салаха. Рейнджерс - Ливерпуль 1:7. Обзор матча, видео голов
Рейнджерс - Ливерпуль ⋉ 1:7 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Единственный позитив для "Рейнджерса" – забитый гол. Команда отличилась впервые в этой Лиге чемпионов, но конкретно в этом матче пропустила семь. Гордиться нечем, в отличие от "Ливерпуля", который в Лиге чемпионов берет те эмоции, которых не хватает в АПЛ.
Сегодняшняя победа примечательна тем, что её помог оформить рекордный по скорости хет-трик Мо Салаха. Египтянин забивал на 75-й, 80-й и 81-й минутах. В течение шести минут – это рекорд Лиги чемпионов.
Смотрите, как это было, в видеообзоре.
Лига чемпионов, группа A, четвертый тур. Глазго, “Айброкс”
“Рейнджерс” – “Ливерпуль” 1:7
Голы: Арфилд 17 – Фирмино 24, Фирмино 55, Нуньес 66, Салах 75, Салах 80, Салах 81, Эллиотт 88
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