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Индзаги - о ничьей с Барселоной: Интер великолепно провел матч
Команды устроили безумие на шесть голов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ничью с "Барселоной" (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Нам приходилось играть рискованно, и этого мы не прекращали до самого конца. Мы много созидали в дебютной части встречи, а в конце первого тайма пропустили. В перерыве я сказал парням вести игру так же, как и прежде, потому что знал, что острых моментов создадим немало.
Я поздравил ребят: мы великолепно провели матч против соперника-величины. Мы много созидали, все вместе отбивались в обороне; мы могли выйти из группы за два тура до конца. Надеемся это удовольствие доставить болельщикам по итогам матча с "Викторией" из Пльзеня», - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.
"Интер" с 7 очками занимает второе место в группе С. У "Барселоны" 4 балла и третья позиция.
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