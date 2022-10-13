Индзаги - о ничьей с Барселоной: Интер великолепно провел матч

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ничью с "Барселоной" (3:3) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нам приходилось играть рискованно, и этого мы не прекращали до самого конца. Мы много созидали в дебютной части встречи, а в конце первого тайма пропустили. В перерыве я сказал парням вести игру так же, как и прежде, потому что знал, что острых моментов создадим немало.

Я поздравил ребят: мы великолепно провели матч против соперника-величины. Мы много созидали, все вместе отбивались в обороне; мы могли выйти из группы за два тура до конца. Надеемся это удовольствие доставить болельщикам по итогам матча с "Викторией" из Пльзеня», - приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.