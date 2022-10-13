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Хави: Барселона допустила ошибки из-за потери концентрации внимания

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Наставник "блаугранас" - о ничьей с "Интером" в Лиге чемпионов

Хави: Барселона допустила ошибки из-за потери концентрации внимания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Хави подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (3:3).

"По правде говоря, считаю, что первый тайм получился блестящим. Мы способны продолжать борьбу – это очевидно. В двух последних играх были фрагменты, которыми я был удовлетворен, но затем мы допускали ошибки из-за потери концентрации внимания.

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Мы допустили ошибки, подобные которым нельзя позволять себе в этом турнире. Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки. В этом розыгрыше мы не проявили себя с лучшей стороны, но у нас еще есть чемпионат, Кубок, Суперкубок на внутренней арене – сезон-то длинный. Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы – команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи.

Если перед переполненными трибунами вместо победы играешь вничью, значит, для меня это неудача. Это моя ошибка ничуть не в меньшей степени, чем ошибка команды. Как болельщик, коим я тоже являюсь, я зол и огорчен. В прошлом году, когда я возглавил команду, нам нечего было противопоставить в гостях "Баварии". На сей раз это уже не так. Мы сами допустили ошибки. Пришло время самокритики, но при этом в нынешнем розыгрыше дела у нас складываются лучше, чем в прошлом сезоне", - сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Интер (Милан)
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uefa

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