Хави: Барселона допустила ошибки из-за потери концентрации внимания

Главный тренер "Барселоны" Хави подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Интером" (3:3).

"По правде говоря, считаю, что первый тайм получился блестящим. Мы способны продолжать борьбу – это очевидно. В двух последних играх были фрагменты, которыми я был удовлетворен, но затем мы допускали ошибки из-за потери концентрации внимания.

Мы допустили ошибки, подобные которым нельзя позволять себе в этом турнире. Теперь нам надо положиться на характер и веру в успех, снова взяв себя в руки. В этом розыгрыше мы не проявили себя с лучшей стороны, но у нас еще есть чемпионат, Кубок, Суперкубок на внутренней арене – сезон-то длинный. Тактически замысел был хорош. Возможно, мы сбавили в интенсивности во втором тайме. Мы – команда, так что я не буду выделять кого-либо из игроков. Если Пике, Бускетс, Педри или Дембеле допускают ошибки, значит, это мои неудачи.