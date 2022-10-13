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Названы претенденты на лучший гол тура в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Чей забитый мяч был лучшим?

Названы претенденты на лучший гол тура в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов.

Так, в их числе оказались:

  • Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - его второй гол в ворота "Айнтрахта";
  • Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") - точный удар "Рейнджерсу";
  • Ирвинг Лосано ("Наполи") - отметился в игре с "Аяксом";
  • Галено ("Порту") - в матче против "Байера".

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Наполи (Неаполь) Порту (Португалия) Ирвинг Лосано Дарвин Нуньес Сон Хын Мин
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