Названы претенденты на лучший гол тура в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов.

Так, в их числе оказались:

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

Who should win Goal of the Week? ????‍♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL