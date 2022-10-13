Лига Чемпионов
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Названы претенденты на лучший гол тура в Лиге чемпионов
Чей забитый мяч был лучшим?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА опубликовала имена четырех футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего взятия ворот этой недели в Лиге чемпионов.
Так, в их числе оказались:
- Сон Хын Мин ("Тоттенхэм") - его второй гол в ворота "Айнтрахта";
- Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") - точный удар "Рейнджерсу";
- Ирвинг Лосано ("Наполи") - отметился в игре с "Аяксом";
- Галено ("Порту") - в матче против "Байера".
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
Who should win Goal of the Week? ????♂️#UCLGOTW || @Heineken || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022
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