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Клопп: Салах - выдающийся футболист, он это показал в матче с Рейнджерс
Оформил хет-трик за шесть минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после разгромной победы над "Рейнджерсом" (7:1) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Честно говоря, первый тайм мне тоже понравился. Мы пропустили гол, но наша реакция была хорошей. Временами в первом тайме мы играли в исключительный футбол.
Мо – выдающийся футболист, и мы все это знаем. Вчера он это показал.
Фирмино – игрок, которому мы можем доверять. Он сравнял счет, и этот гол был очень важен. Он хорошо отыграл сегодня, но, честно говоря, я не видел много футболистов, которые бы сыграли плохо. Я действительно доволен.
Атмосфера невероятная, но это было и так понятно. Матч мог быть намного сложнее, но мы играли в футбол. Когда мы играем на пределе своих возможностей, мы становимся довольно хорошей командой. Мы это показали", – цитирует Клопп официальный сайт УЕФА.
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