Тренер Рейнджерс: Мы пропустили слишком много легких голов от Ливерпуля

Наставник "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорт проанализировал крупное поражение от "Ливерпуля" (1:7) в домашнем матче Лиги чемпионов.

"Очень разочаровывающий результат. Мы хорошо выступили в первой половине встречи, мы были в игре. Что касается второго гола, то когда мы потеряли мяч, соперник смог быстро перейти в атаку. Пару раз нас поймали на ошибках.

Мы пропустили слишком много легких голов. После этого все пошло быстро. Мы пытались надавить, но после счета 1:3 нам было очень трудно. Они увеличили темп, а мы были не совсем точны в передачах. Я пытаюсь понять это поражение, ни о чем другом и не думаю", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.