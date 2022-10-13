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Тренер Рейнджерс: Мы пропустили слишком много легких голов от Ливерпуля
"Красные" забили семь мячей шотландцам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорт проанализировал крупное поражение от "Ливерпуля" (1:7) в домашнем матче Лиги чемпионов.
"Очень разочаровывающий результат. Мы хорошо выступили в первой половине встречи, мы были в игре. Что касается второго гола, то когда мы потеряли мяч, соперник смог быстро перейти в атаку. Пару раз нас поймали на ошибках.
Мы пропустили слишком много легких голов. После этого все пошло быстро. Мы пытались надавить, но после счета 1:3 нам было очень трудно. Они увеличили темп, а мы были не совсем точны в передачах. Я пытаюсь понять это поражение, ни о чем другом и не думаю", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.
После 4-х сыгранных туров "Рейнджерс" не набрал ни одного балла.
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