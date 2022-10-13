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Тренер Рейнджерс: Мы пропустили слишком много легких голов от Ливерпуля

Лига Чемпионов
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"Красные" забили семь мячей шотландцам

Тренер Рейнджерс: Мы пропустили слишком много легких голов от Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Рейнджерс" Джованни ван Бронкхорт проанализировал крупное поражение от "Ливерпуля" (1:7) в домашнем матче Лиги чемпионов.

"Очень разочаровывающий результат. Мы хорошо выступили в первой половине встречи, мы были в игре. Что касается второго гола, то когда мы потеряли мяч, соперник смог быстро перейти в атаку. Пару раз нас поймали на ошибках.

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Мы пропустили слишком много легких голов. После этого все пошло быстро. Мы пытались надавить, но после счета 1:3 нам было очень трудно. Они увеличили темп, а мы были не совсем точны в передачах. Я пытаюсь понять это поражение, ни о чем другом и не думаю", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

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После 4-х сыгранных туров "Рейнджерс" не набрал ни одного балла.

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В статье: Джованни ван Бронкхорст Рейнджерс (Глазго) Ливерпуль
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Источник:
uefa

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