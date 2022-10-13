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Сон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Его гол – лучший гол 4-го тура

Лига Чемпионов
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Корейский нападающий обошел даже Миньоле

Сон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Его гол – лучший гол 4-го тура

Фото: https://twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Он опередил в голосовании Симона Миньоле из "Брюгге", нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино и хавбека "Маккаби" Хайфа Омера Ацили.

Сон оформил дубль в ворота "Айнтрахта" (3:2) в среду. Его второй гол также признали лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Нападающий пробил с лета на 36 минуте встречи.

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В статье: Лига чемпионов Тоттенхэм (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Сон Хын Мин
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Источник:
uefa.com

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