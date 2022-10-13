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WhoScored: Цыганков и Сирота - лучшие игроки Динамо в матче с Ренном. Буяльский - худший

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WhoScored: Цыганков и Сирота - лучшие игроки Динамо в матче с Ренном. Буяльский - худший

fcdynamo.com

Новина українською

Авторитетный статистический портал WhoScored подвел итог матча 4-го тура Лиги Европы Динамо – Ренн (0:1).

Лучшими в составе киевлян признаны Виктор Цыганков и Александр Сирота (6.6 баллов). Худший – Виталий Буяльский (5.9 баллов).

Ну а игрок матча – француз Бурижо (8.0), который отдал голевую передачу. У автора гола Ву – 7.9 баллов.

WhoScored: Цыганков и Сирота - лучшие игроки Динамо в матче с Ренном. Буяльский - худший - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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