Индзаги о 3:3 с Барсой: Здесь Интер запомнят надолго. Мы сыграли лучше чем на Сан-Сиро

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о выездной ничьей с "Барселоной" (3:3) в 4-м туре Лиги чемпионов с "Барселоной". "Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно", – приводит слова менеджера FC Inter News.

"Мы сыграли в открытый футбол. Накануне игры я думал о том, чтобы пожертвовать одним из двух форвардов, но пришел к выводу, что это был бы неверный сигнал команде.

Джеко и Лаутаро здорово себя проявили, а мы в целом сыграли лучше, чем на "Сан-Сиро". Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно.

Я знаю, какой путь прошел, понимаю, какую работу проделал. В Испании это оценят. Здесь "Интер" запомнят надолго.

Теперь нам осталось сделать последний шаг. Но сперва нам предстоят матчи чемпионата", – сказал Индзаги.