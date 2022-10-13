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Индзаги о 3:3 с Барсой: Здесь Интер запомнят надолго. Мы сыграли лучше чем на Сан-Сиро
Менеджер нерадзурри рассуждает о том, что принесло победу
Фото: twitter.com/Inter
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о выездной ничьей с "Барселоной" (3:3) в 4-м туре Лиги чемпионов с "Барселоной". "Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно", – приводит слова менеджера FC Inter News.
"Мы сыграли в открытый футбол. Накануне игры я думал о том, чтобы пожертвовать одним из двух форвардов, но пришел к выводу, что это был бы неверный сигнал команде.
Джеко и Лаутаро здорово себя проявили, а мы в целом сыграли лучше, чем на "Сан-Сиро". Мы сдерживали соперника всей командой, действовали агрессивно.
Я знаю, какой путь прошел, понимаю, какую работу проделал. В Испании это оценят. Здесь "Интер" запомнят надолго.
Теперь нам осталось сделать последний шаг. Но сперва нам предстоят матчи чемпионата", – сказал Индзаги.
"Интер" сыграет 16 октября с "Салернитаной" и 22 октября с "Фиорентиной".
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