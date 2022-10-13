  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вадуц - Днепр-1 1:2. Артем Довбик - щит от позора
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вадуц - Днепр-1 1:2. Артем Довбик - щит от позора

Лига Чемпионов
Обновлено
(4 голосов)

Коллектив Кучера спасается тогда, когда на победу не наиграл

Вадуц - Днепр-1 1:2. Артем Довбик - щит от позора

Фото: СК Днепр-1

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Если вы читали наш анонс к матчу "Вадуц" - "Днепр-1", то должны были уловить главный посыл. Но для тех, кто не разобрал шифровки, скажем отдельно - "Днепр-1" должен был побеждать. Несмотря на провал в первой игре (а ничью против девятой команды второго швейцарского дивизиона иначе не назвать), мы верили, что украинский клуб найдет в себе силы для победы в гостях. Все-таки уровень состава. Все-таки уровень лиги. Все-таки позиция в той самой лиге. К тому же перед самой игрой пришла интересная весточка из Кипра. Там местный "Аполлон" обыграл "АЗ" и это должно было дополнительно мотивировать днепрян, поскольку нужно было отрываться от первых, параллельно догоняя вторых.

Еще один важный момент, стартовые составы. Александр Кучер продолжает максимально нагружать основу, внося лишь минимальные перестановки от игры к игре. Например, сегодня на позиции "десятки" вышел медлительный, но очень техничный Балули, зажигавший ранее за "Металлист" в первой лиге. И это была единственная неожиданность. Кучер оставил на поле основную четверку защитников, основного опорника Бабенко, основного вингера Гуцуляка, а также просто основных Довбика и Пихаленка. Как вы поняли, наставник хотел победить.

Но "Вадуц" был иного мнения. Возможно, у команды из Лихтенштейна особая мотивация на матчи еврокубков, а возможно на них, в отличие от днепрян, не давит груз ответственности. Нет фанатов или экспертов, которые требуют постоянных побед. У пацанов из "Вадуца" задача проста - выслушать тренера перед игрой и выйти поиграть в свое удовольствие. На старте матча они именно этим и занялись, полностью переиграв днепрян в стартовые 15 минут. Хозяева успели трижды пробить в сторону чужих ворот, а также создать супермомент, когда выбежавший на кипера Джокич умудрился пробить точно в Валефа. А ведь такое называют "верняк".

Гол "Днепра-1" не назревал, но все же случился. Помог один из многочисленных стандартов, которые любит зарабатывать аргентинец Бланко. Подача в штрафную, впрочем, не произвела вау-эффекта, однако во время второй волны свободный Амаш подхватил сферу и мощно пробил издали. И это 0:1. Правда радость лидера УПЛ длилась недолго. Одна из ближайших атак "Вадуца" стерла улыбку с лица Александра Кучера и заставила нервничать болельщиков клуба. Да, вы правильно поняли, счет стал равным. Быстрый выпад хозяев правым крылом завершился переводом мяча на противоположный фланг, неудачной игрой Адамюка, пропажей Гуцуляка на фланге, а также точным ударом Растодера. 1:1 до перерыва - более справедливого результата быть не могло.

Если первую половину мы в целом окрестили равной, даже несмотря на перевес по моментам со стороны хозяев, то второй тайм получился ужасным. Ужасным именно для коллектива Александра Кучера. Моментов со стороны украинской команды было минимум, в то самое время как "Вадуц" по-настоящему стремился забить и даже местами откровенно доминировал. Сухие цифры второго тайма: владения - 45 на 55 в пользу днепрян; удары - 13 против 3 в пользу "Вадуца". Однако украинская команда не просто избежала позора, она смогла вырвать победу. Точный навес в штрафную от Танчика в компенсированное время нашел голову Артема Довбика, который и нанес решающий удар. 1:2. Есть три очка.

Артем Довбик забил девятый гол в последних шести играх. "Днепр-1" укрепился на втором месте в группе Лиги Конференций, набрал семь балов. На этом и закончим, так как больше положительных сторон сегодня не было.

ЛК, Группа Е. 4-й тур
13 октября, Вадуц, стадион "Райнпарк"
Вадуц - СК Днепр-1 1:2
Голы: Эльмин Растодер 30 - Янис Амаш 25, Артем Довбик 90+1
Вадуц: Беньямин Бюхель, Мерлин Хадзи (Франклин Сасере 66), Кевин Иодис, Милан Гаич, Деян Джокич (Мануэль Шуттер 87), Арбенит Джемайли, Габриел Исик, Фабио Фер (Дарио Ульрих 46), Эльмин Растодер (Тунахан Чичек 76), Кристиян Добрас, Райан Фоссо (Николас Хаслер 66)
СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 60), Фарес Балули (Артём Громов 60), Янис Амаш, Руслан Бабенко (Валентин Рубчинский 76), Доминго Бланко (Игорь Когут 84), Александр Сваток, Александр Пихаленок (Сергей Горбунов 83)
Предупреждения: Владимир Танчик 64, Артём Громов 71, Валентин Рубчинский 79

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадуц СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (18)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
14.10.2022 в 00:45
9-та команда 2-го швейцарського дивізіону "возить" лідера УПЛ. Це все, що можна сказати про нинішній рівень українського футболу.
Ответить
+1
0
avatar
Yarik-11 ( Кропивницкий)
14.10.2022 в 00:43
Это было ужасно но все хорошо что хорошо заканчивается. Всех с победой
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
14.10.2022 в 00:37
На победу, конечно, не наиграли. Но очки, как и деньги, не пахнут.
Ответить
0
0
Siren05 (Мариуполь)
14.10.2022 в 00:26
Отскочили, так отскочили... Проиграли почти по всем показателям, только не по окончательному счёту. Даже нечего анализировать. Жалко Вадуц, они очень жаждали победы и дедали всё, что могли. Но " не ищите логики в футболе", как когда-то замечательно сказал Прокопенко.
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
14.10.2022 в 00:06
Тяжелый матч, и очень тяжелый Днепр. Но - счет на табло, и он в нашу пользу. С победой, молодцы, справились…
Ответить
+2
0
Просто football фан (Рівне)
14.10.2022 в 00:04
Як же бісило, що жоден гравець не міг віддати пас в ногу партнерові на пару метрів? Що їм зробили в перерві? Вадуц то пресингував, але ж, бляха, Вадуц! Хочеться пояснити ці потуги тим, що не зручний суперник. І ментально, у гравців в голові лунало, клуб з Ліхтенштейну... Іншого пояснення немає. Недопрацювання тренера над психологією. Мали б спокійно, тримаючи м'яч, контролювати гру. А в результаті, нервовий 2 тайм. Добре хоч заробили 3 очечки. З перемогою. З очками в табличку коефів. З перспективою євровесни.
Ответить
+5
0
Comment06 (Украина)
14.10.2022 в 00:32
В таблицу коэфф.УЕФА за победу начисляется 2 оч.( по старинке с момента создания таблицы)
Ответить
0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
14.10.2022 в 00:01
Спонсор матчу "Хлібний дар",а може щось ліхтенштейнське.
Ответить
+2
0
stiler75 (Днепр)
13.10.2022 в 23:58
Нах.й этот вялый с бородой, ленивыая бестолочь
Ответить
+3
0
avatar
sorokop (днепр )
13.10.2022 в 23:58
Позорище...как будто с ними барса играла в одни ворота,,,
Ответить
+1
-3
avatar
okolegko (Київ)
13.10.2022 в 23:59
АЗ також думав, що однією лівою винесе кіпріотів. Ща
Ответить
+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
13.10.2022 в 23:58
Хоча б один український клуб потішив результатом. Як компенсація за Шахтар
Ответить
+6
0
Karamba911 (Львів)
13.10.2022 в 23:58
Реально дуже повезло, з такою кількістю обрізок .....
Ответить
+5
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.10.2022 в 23:57
Є проблиски у Дніпро1. Вітаю з перемогою, дуже важливою!
Ответить
+5
-1
download1 (huyersk)
13.10.2022 в 23:57
Фортуна віддала нам за Реал) Танчик подарував перемогу, а так взагалі не награли. Невже нарешті 0,4 у копілочку?!
Ответить
+4
0
avatar
scorpius (Ck)
13.10.2022 в 23:56
Ну хоть эти не подосрали. С победой
Ответить
+9
0
KpaMapb (Краматорск)
13.10.2022 в 23:54
Відскочили. Якійсь український команді повинно було пощастити, на цьому тижні це був - Дніпро-1.
Ответить
+5
0
download1 (huyersk)
14.10.2022 в 00:00
Ну одній нашій славній команді навіть фарт не допоможе , імхо
Ответить
+3
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде