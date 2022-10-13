Вадуц - Днепр-1 1:2. Артем Довбик - щит от позора

Если вы читали наш анонс к матчу "Вадуц" - "Днепр-1", то должны были уловить главный посыл. Но для тех, кто не разобрал шифровки, скажем отдельно - "Днепр-1" должен был побеждать. Несмотря на провал в первой игре (а ничью против девятой команды второго швейцарского дивизиона иначе не назвать), мы верили, что украинский клуб найдет в себе силы для победы в гостях. Все-таки уровень состава. Все-таки уровень лиги. Все-таки позиция в той самой лиге. К тому же перед самой игрой пришла интересная весточка из Кипра. Там местный "Аполлон" обыграл "АЗ" и это должно было дополнительно мотивировать днепрян, поскольку нужно было отрываться от первых, параллельно догоняя вторых.

Еще один важный момент, стартовые составы. Александр Кучер продолжает максимально нагружать основу, внося лишь минимальные перестановки от игры к игре. Например, сегодня на позиции "десятки" вышел медлительный, но очень техничный Балули, зажигавший ранее за "Металлист" в первой лиге. И это была единственная неожиданность. Кучер оставил на поле основную четверку защитников, основного опорника Бабенко, основного вингера Гуцуляка, а также просто основных Довбика и Пихаленка. Как вы поняли, наставник хотел победить.

Но "Вадуц" был иного мнения. Возможно, у команды из Лихтенштейна особая мотивация на матчи еврокубков, а возможно на них, в отличие от днепрян, не давит груз ответственности. Нет фанатов или экспертов, которые требуют постоянных побед. У пацанов из "Вадуца" задача проста - выслушать тренера перед игрой и выйти поиграть в свое удовольствие. На старте матча они именно этим и занялись, полностью переиграв днепрян в стартовые 15 минут. Хозяева успели трижды пробить в сторону чужих ворот, а также создать супермомент, когда выбежавший на кипера Джокич умудрился пробить точно в Валефа. А ведь такое называют "верняк".

Гол "Днепра-1" не назревал, но все же случился. Помог один из многочисленных стандартов, которые любит зарабатывать аргентинец Бланко. Подача в штрафную, впрочем, не произвела вау-эффекта, однако во время второй волны свободный Амаш подхватил сферу и мощно пробил издали. И это 0:1. Правда радость лидера УПЛ длилась недолго. Одна из ближайших атак "Вадуца" стерла улыбку с лица Александра Кучера и заставила нервничать болельщиков клуба. Да, вы правильно поняли, счет стал равным. Быстрый выпад хозяев правым крылом завершился переводом мяча на противоположный фланг, неудачной игрой Адамюка, пропажей Гуцуляка на фланге, а также точным ударом Растодера. 1:1 до перерыва - более справедливого результата быть не могло.

Если первую половину мы в целом окрестили равной, даже несмотря на перевес по моментам со стороны хозяев, то второй тайм получился ужасным. Ужасным именно для коллектива Александра Кучера. Моментов со стороны украинской команды было минимум, в то самое время как "Вадуц" по-настоящему стремился забить и даже местами откровенно доминировал. Сухие цифры второго тайма: владения - 45 на 55 в пользу днепрян; удары - 13 против 3 в пользу "Вадуца". Однако украинская команда не просто избежала позора, она смогла вырвать победу. Точный навес в штрафную от Танчика в компенсированное время нашел голову Артема Довбика, который и нанес решающий удар. 1:2. Есть три очка.

Артем Довбик забил девятый гол в последних шести играх. "Днепр-1" укрепился на втором месте в группе Лиги Конференций, набрал семь балов. На этом и закончим, так как больше положительных сторон сегодня не было.

ЛК, Группа Е. 4-й тур

13 октября, Вадуц, стадион "Райнпарк"

Вадуц - СК Днепр-1 1:2

Голы: Эльмин Растодер 30 - Янис Амаш 25, Артем Довбик 90+1

Вадуц: Беньямин Бюхель, Мерлин Хадзи (Франклин Сасере 66), Кевин Иодис, Милан Гаич, Деян Джокич (Мануэль Шуттер 87), Арбенит Джемайли, Габриел Исик, Фабио Фер (Дарио Ульрих 46), Эльмин Растодер (Тунахан Чичек 76), Кристиян Добрас, Райан Фоссо (Николас Хаслер 66)

СК Днепр-1: Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 60), Фарес Балули (Артём Громов 60), Янис Амаш, Руслан Бабенко (Валентин Рубчинский 76), Доминго Бланко (Игорь Когут 84), Александр Сваток, Александр Пихаленок (Сергей Горбунов 83)

Предупреждения: Владимир Танчик 64, Артём Громов 71, Валентин Рубчинский 79