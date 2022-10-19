День в истории. 23 года назад Динамо разбило Байер и спаслось от провала

Сезон 1999/2000 киевское "Динамо" начинало в статусе полуфиналиста предварительного розыгрыша Лиги Чемпионов. Казалось, что группу в составе "Лацио", "Байера" и "Марибора" команда Лобановского должна проходить уверенно.

Но летом из Киева в Милан переехал Шевченко, ушел Юрий Максимов, вместо этого нужно было интегрировать в команду Шацких и Яшкина. Как следствие, еврокубковую осень бело-синие начали очень тяжело. В первом же туре на собственном поле проиграли "Марибору", считавшемуся аутсайдером квартета. Потом последовал неудачный выезд в Рим, где "Динамо" проиграло орлам 1:2, хотя и забило первым.

Ничья в Леверкузене с "Байером" (1:1), который через два года будет играть в финале Лиги Чемпионов, сохранила надежду на продолжение борьбы. Но нужно было обязательно выигрывать на Олимпийском.

Начали динамовцы очень мощно, уже на четвертой минуте Косовский замкнул прострел от Реброва. Но Байер отыгрался почти мгновенно с помощью стандарта. Следующее слово было за хозяевами – Герасименко разрезал оборону немцев передачей по центру, а Шацких вышел на свидание с голкипером, обыграл его и закатил в пустые ворота.

Второй тайм начался с холодного душа для "Динамо" – Нойвиль после красивой комбинации пробил точно в нижний угол. Но подопечных Лобановского это не выбило из колеи. На 61-й минуте Яшкин, только что вышедший на замену, пробил со штрафного, попал в перекладину, мяч отлетел к Головко и тот добил в сетку - 3:2.

Дальше был бенефис Шовковского. На 66-й минуте он парировал пенальти от Байнлиха и спас в еще нескольких эпизодах. А уже на 89-й минуте "Динамо" сняло вопрос о победителе – Яшкин вырезал с левого фланга подачу на дальнюю штангу, где неожиданно оказался Ващук – Владислав в падении пробил головой.

4:2 в пользу Динамо, которое после этого матча вернулось в борьбу за выход в следующий раунд. Дальше была тяжелейшая победа над "Марибором" и поражение от "Лацио" в Киеве. Но благодаря тому, что словенцы в последнем туре не проиграли "Байеру", именно "Динамо" заняло второе место в группе (благодаря преимуществу в личных встречах) и вышло во второй групповой этап. А там на равных билось с "Баварией", "Реалом" и "Русенборгом". Но это уже другая история…

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Лига Чемпионов 1999/2000. Первый групповой этап

19 октября 1999 года. Киев. НСК Олимпийский

"Динамо" – "Байер" 4:2

Голы: Косовский 4, Шацких 36, Головко 61, Ващук 89 – Кирстен 12, Нойвиль 49

На 66-й минуте Байнлих не реализовал пенальти.

"Динамо": Шовковский – Мамедов, Головко, Герасименко (Белькевич 46), Ващук, Дмитрулин (Яшкин 59) – Косовский, Каладзе, Гусин – Ребров, Шацких

Тренер: Валерий Лобановский