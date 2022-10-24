Селтик - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Донецкий "Шахтер" делает большую ставку на еврокубковую весну. Коллектив Йовичевича во второй раз договорился о переносе матча внутреннего первенства, дабы лучше подготовиться к битве в Лиге Чемпионов. Перед "Реалом" это сработало, "горняки" смогли взять один бал с лучшей командой континента. Теперь осталось узнать, поможет ли данная мера перед встречей с "Селтиком".

Перед очной игрой в пятом туре, "Шахтер" опережает шотландцев на четыре бала, а значит победа или ничья гарантируют команде Йовичевича третье место. При этом, есть чуйка, что "горняки" метят даже на вторую позицию, поскольку отставание от "РБ Лейпцига" минимальное - лишь один бал. Правда об этом можно будет думать лишь после "Селтика".

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛЧ во вторник, 25-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Селтік - Шахтар Смотреть трансляцию

Отметим, что матч "Селтик" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".