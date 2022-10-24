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Селтик - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч "Селтик" - "Шахтер", Лига Чемпионов, 25 октября 2022

Селтик - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" делает большую ставку на еврокубковую весну. Коллектив Йовичевича во второй раз договорился о переносе матча внутреннего первенства, дабы лучше подготовиться к битве в Лиге Чемпионов. Перед "Реалом" это сработало, "горняки" смогли взять один бал с лучшей командой континента. Теперь осталось узнать, поможет ли данная мера перед встречей с "Селтиком".

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Перед очной игрой в пятом туре, "Шахтер" опережает шотландцев на четыре бала, а значит победа или ничья гарантируют команде Йовичевича третье место. При этом, есть чуйка, что "горняки" метят даже на вторую позицию, поскольку отставание от "РБ Лейпцига" минимальное - лишь один бал. Правда об этом можно будет думать лишь после "Селтика".

Смотрите матч пятого тура группового этапа ЛЧ во вторник, 25-го октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Трансляція матчу Селтік - Шахтар
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Отметим, что матч "Селтик" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Селтик" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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