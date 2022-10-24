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Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".

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"Горняки" показали, что они способны соревноваться с лучшими командами Европы. После четырех сыгранных поединков у команды Йовичевича все еще есть шанс выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира, кто бы мог подумать?

Сможет ли украинский гранд забрать очки у "Селтика"? Какую тактику выберет главный тренер "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 25 октября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Трансляция Аудио онлайн стрим
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