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Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".
"Горняки" показали, что они способны соревноваться с лучшими командами Европы. После четырех сыгранных поединков у команды Йовичевича все еще есть шанс выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира, кто бы мог подумать?
Сможет ли украинский гранд забрать очки у "Селтика"? Какую тактику выберет главный тренер "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 25 октября – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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