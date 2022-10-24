Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 5-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".

Читайте также Стал известен список игроков Шахтера на матч Лиги чемпионов с Селтиком

"Горняки" показали, что они способны соревноваться с лучшими командами Европы. После четырех сыгранных поединков у команды Йовичевича все еще есть шанс выйти в плей-офф главного клубного европейского турнира, кто бы мог подумать?

Сможет ли украинский гранд забрать очки у "Селтика"? Какую тактику выберет главный тренер "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 25 октября – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский