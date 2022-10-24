Вторая победа "Реала" над "красными быками" значительно бы облегчила жизнь донецкому "Шахтёру". Другое дело, что Мадриду для обеспечения первого места в группе во вторник хватит и ничьей. К тому же без Карима Бензема и Луки Модрича шансы сторон значительно уравниваются.

Лига Чемпионов, группа F. 5-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Реал 22:00

Трансляция – Megogo, Volia TV

РБ Лейпциг

В первом туре "Шахтёр" (1:4) отправил в отставку Доменико Тедеско, после чего команда медленно, но постепенно возвращается на былой уровень уже при Марко Розе. Экс-тренер дортмундской "Боруссии" вернул команде нацеленность на ворота и прежнюю стремительность в переходе из обороны, хотя о стабильности говорить не приходится.

Серия из 7 матчей без поражений была заслуженной, но на самом деле "красным быкам" повезло с лёгким календарём. На этот отрезок пришлись встречи с аутсайдерами Бундеслиги "Бохумом" (4:0) и "Гертой" (3:2), а также две игры с "Селтиком" (3:1, 0:2) в Лиге Чемпионов. 6 очков с шотландцами вернули Лейпциг в борьбу за выход в плей-офф, но все самые сложные тесты их ждут в финальных двух турах.

В битве с "Реалом" Розе не сможет рассчитывать на Клостерманна и Хальстенберга, а также Лаймера. Первые двое – не потеря при живом Хенриксе, а вот Лаймера в центре поля будет не хватать – Кампль в ужасной форме, а Шлагер впервые за полтора года регулярно играет в футбол, из-за чего отрезками может выпадать из игры. Также в важном поединке не помешали бы лидерские качества Гулачи. Другое дело, что его кондиции этого сезона все увидели в матче с "Шахтёром" в первом туре.

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Реал

Непобедимый в первых 4 матчах турнира, действующий обладатель Лиги Чемпионов имеет 4-очковый отрыв от ближайшего преследователя за два тура до финиша. Такой задел фактически гарантирует "Реалу" первое место в квартете – для этого им будет достаточно ничьей на "Ред Булл Арене". Вопрос лишь в том, удовлетворятся ли парни Анчелотти таким исходом.

"Шахтёр" в последнем туре ЛЧ показал, что с "Реалом" играть можно, только из-за позднего гола Рюдигера на последних секундах лишившись возможности обыграть чемпионов Испании. Прилично отыграл с мадридцами и тот же "РБ Лейпциг" (2:0) в первом круге, но "Реал" дожал на классе в концовке.

Беда в том, что играть с "Реалом" можно, но добывать результат – почти нереально. "Шахтёр" стал второй командой в сезоне, сумевшей отобрать у "сливочных" очки. За 11 туров Ла Лиги это удалось только "Осасуне" (1:1).

К третьей осечке королевского клуба может привести не только солидная форма РБ, но и серьёзные кадровые проблемы испанцев. Обладатели Золотых мячей Бензема и Модрич в Лейпциг не полетели. Ещё одна причина для тревоги – проблемы с бедром у Вальверде. Моторный уругваец играет у Анчелотти на самых разных позициях, но всегда исключительно полезен. Также травмированы Себальос и Мариано Диас.

Турнирный расклад

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 4 3 1 0 8-2 +6 10 2 РБ Лейпциг 4 2 0 2 6-7 -1 6 3 Шахтер 4 1 2 1 7-5 +2 5 4 Селтик 4 0 1 3 2-9 -7 1

Статистика и факты

"Реал" не проиграл ни единого матча во всех турнирах со старта сезона (13 побед, 2 ничьи)

"РБ Лейпциг" не уступал в 7 последних матчах во всех турнирах (5 побед, 2 ничьи)

"Реал" (3-й) и "РБ Лейпциг" (8-й) в лидерах по количеству времени, проведенного на чужой третий поля (38% и 32% соответственно); "Шахтер" – худший в ЛЧ (14%)

"РБ Лейпциг" – лучший в ЛЧ по ударам в чужой вратарской (12%), худший – "Шахтёр" (0%)

"РБ Лейпциг" – лучший в ЛЧ по количеству контратак, закончившихся ударом (6)

"Реал" – второй лучший клуб ЛЧ по количеству ударов со стандартов (20)

Ориентировочные составы

"Лейпциг": Бласвих – Симакан, Диалло, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Собослаи, Нкунку, Вернер – Андре Силва

"Реал": Куртуа – Васкес, Начо, Рюдигер, Менди – Камавинга, Чуамени, Кроос – Асенсио, Родриго, Винисиус

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Реал от UA-Футбол

Редкий случай, когда за победу "Реала" дают в районе 2.56. Невзирая на все кадровые проблемы, этим шансом нужно пользоваться. Мадрид же из тех, кто будет практично играть на ничью. "Реал" наверняка захочет решительно закрыть все вопросы группового раунда, прихлопнув главного преследователя. И нестабильному "РБ Лейпцигу" будет сложно этому помешать. Ставка: победа "Реала".