Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

За два тура до финиша группового этапа донецкий "Шахтер" сохраняет шансы не только на третье место в квартете, но и на итоговый выход в плей-офф турнира. Многое будет зависеть от сегодняшнего поединка в Шотландии. В случае поражение положение команды Йовичевича станет не самым простым, но любой другой результат можно будет считать положительным. Правда в гостях у "Селтика" просто не бывает никому.

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Матч "Селтик" – "Шахтер" начнется 25-го октября 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).

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"Селтик" 22:00 "Шахтер"

ЛЧ, Группа F. 5-й тур

25 октября, Глазго, стадион "Селтик Парк"