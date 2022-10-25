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Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Селтик - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 25.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

За два тура до финиша группового этапа донецкий "Шахтер" сохраняет шансы не только на третье место в квартете, но и на итоговый выход в плей-офф турнира. Многое будет зависеть от сегодняшнего поединка в Шотландии. В случае поражение положение команды Йовичевича станет не самым простым, но любой другой результат можно будет считать положительным. Правда в гостях у "Селтика" просто не бывает никому.

  • Все самые яркие моменты матча Селтик - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Матч "Селтик" – "Шахтер" начнется 25-го октября 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча "Селтик" - "Шахтер".

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Трансляція матчу Селтік – Шахтар
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"Селтик" 22:00 "Шахтер"

ЛЧ, Группа F. 5-й тур
25 октября, Глазго, стадион "Селтик Парк"

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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