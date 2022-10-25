Как сложилась судьба игроков Динамо после полуфинала Лиги чемпионов 98/99

Пока болельщикам киевского "Динамо" можно только посочувствовать. Поэтому, глядя на результаты киевлян в этом сезоне, они со сладкой ностальгией вспоминают славные времена столичного клуба, в которые, безусловно, входит розыгрыш Лиги чемпионов 98/99.

В том сезоне "Динамо" достигло лучшего еврокубкового результата во времена Независимости Украины, а именно достигло полуфинала Лиги чемпионов. В новом видео Кости Фолстена вы узнаете, как сложилась судьба участников знаменитой команды Валерия Лобановского. Приятного просмотра!