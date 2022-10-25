  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Как сложилась судьба игроков Динамо после полуфинала Лиги чемпионов 98/99
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как сложилась судьба игроков Динамо после полуфинала Лиги чемпионов 98/99

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Новое видео от Фолстена!

Как сложилась судьба игроков Динамо после полуфинала Лиги чемпионов 98/99

UA-Футбол
Новина українською

Пока болельщикам киевского "Динамо" можно только посочувствовать. Поэтому, глядя на результаты киевлян в этом сезоне, они со сладкой ностальгией вспоминают славные времена столичного клуба, в которые, безусловно, входит розыгрыш Лиги чемпионов 98/99.

В том сезоне "Динамо" достигло лучшего еврокубкового результата во времена Независимости Украины, а именно достигло полуфинала Лиги чемпионов. В новом видео Кости Фолстена вы узнаете, как сложилась судьба участников знаменитой команды Валерия Лобановского. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Фолстен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде