Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и пробился в весеннюю часть турнира

Юношеская команда Шахтера U-19 сыграла свой матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Горняки на выезде играли против сверстников из Селтика.

Первый тайм прошел с преимуществом хозяев – шотландцы больше атаковали, в то время как горняки пытались больше не пропустить.

Более того, на 19-й минуте Селтик заработал пенальти, который, впрочем, не реализовали.

Ну а после перерыва молодые горняки заиграли более активно (да и шотландцы, видимо, подустали) и нашли свой шанс – На 63-й минуте Погорелый забил единственный гол в матче.

Остаток матча Селтик провел в атаках, но горняки выстояли – 1:0, минимальная победа украинской команды.

Таким образом, горняки за тур до финиша Шахтер обеспечил себе выход в весеннюю часть турнира (1/16 финала).

За тур до финиша группы у горняков 9 очков – на первое место они уже не запрыгнут (там обосновался Реал, 13 очков), но и ниже второго места также не опустятся.

Селтик U-19 – Шахтер U-19 0:1

Гол: Погорелый (63)

Нереализованный пенальти: Брукс (19)

Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко (Чуйко, 88), Дрозд (Ющенко, 68), Сигеев, Пушкарев (Огарков, 76), Погорелый (Башмарин, 88)