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Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и пробился в весеннюю часть турнира
Ждем такого же результата и от основной команды
shakhtar.com
Юношеская команда Шахтера U-19 сыграла свой матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Горняки на выезде играли против сверстников из Селтика.
Первый тайм прошел с преимуществом хозяев – шотландцы больше атаковали, в то время как горняки пытались больше не пропустить.
Более того, на 19-й минуте Селтик заработал пенальти, который, впрочем, не реализовали.
Ну а после перерыва молодые горняки заиграли более активно (да и шотландцы, видимо, подустали) и нашли свой шанс – На 63-й минуте Погорелый забил единственный гол в матче.
Остаток матча Селтик провел в атаках, но горняки выстояли – 1:0, минимальная победа украинской команды.
Таким образом, горняки за тур до финиша Шахтер обеспечил себе выход в весеннюю часть турнира (1/16 финала).
За тур до финиша группы у горняков 9 очков – на первое место они уже не запрыгнут (там обосновался Реал, 13 очков), но и ниже второго места также не опустятся.
Селтик U-19 – Шахтер U-19 0:1
Гол: Погорелый (63)
Нереализованный пенальти: Брукс (19)
Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко (Чуйко, 88), Дрозд (Ющенко, 68), Сигеев, Пушкарев (Огарков, 76), Погорелый (Башмарин, 88)
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