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Состав Зальцбурга на матч с Челси – 4-й самый молодой в истории Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Моложе австрийцев было только два клуба

Состав Зальцбурга на матч с Челси – 4-й самый молодой в истории Лиги чемпионов

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

Новина українською

"Зальцбург" представил на матч с "Челси" в 5-м туре Лиге чемпонов один из самых молодых составов в истории турнира. Средний возраст – 22 года и 10 дней.

Моложе сегодняшнего "Зальцбурга" были только три команды: "Арсенал" в декабре 2009-го (21 г. 215 дн.), "Аякс" в декабре 2003-го (21 г. и 355 дн.) и вновь "Аякс" в сентябре 2004-го (22 г. 2 дн.).

Матч "Зальцбурга" с "Челси" начнется в 19:45. Лондонцы идут на первом месте с 7-ю очками, тогда как "Зальцбург" – на втором с 6-ю.

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В статье: Зальцбург (Австрия) Лига чемпионов Челси (Лондон)
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