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Состав Зальцбурга на матч с Челси – 4-й самый молодой в истории Лиги чемпионов
Моложе австрийцев было только два клуба
Фото: twitter.com/RedBullSalzburg
"Зальцбург" представил на матч с "Челси" в 5-м туре Лиге чемпонов один из самых молодых составов в истории турнира. Средний возраст – 22 года и 10 дней.
Моложе сегодняшнего "Зальцбурга" были только три команды: "Арсенал" в декабре 2009-го (21 г. 215 дн.), "Аякс" в декабре 2003-го (21 г. и 355 дн.) и вновь "Аякс" в сентябре 2004-го (22 г. 2 дн.).
Матч "Зальцбурга" с "Челси" начнется в 19:45. Лондонцы идут на первом месте с 7-ю очками, тогда как "Зальцбург" – на втором с 6-ю.
22y 10d - Salzburg have named their youngest starting XI in CL history (22y 10d) - only three teams have had a younger line-up in the competition: Arsenal in December 2009 (21y 215d) and Ajax in December 2003 (21y 355d) and September 2004 (22y 2d). Youth. #SALCHE #UCL pic.twitter.com/cXx8leoLJv— OptaFranz (@OptaFranz) October 25, 2022
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