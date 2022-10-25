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Тейлор, Мудрик и Траоре выйдут в старте Шахтера на матч ЛЧ с Селтиком

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Тейлор, Мудрик и Траоре выйдут в старте Шахтера на матч ЛЧ с Селтиком

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 25 октября, Шахтер в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов в Глазго сыграет против Селтика.

  • Все самые яркие моменты матча Селтик - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд на матч:

Селтик: Харт, Юранович, Картер-Викерс, Йенс, Тейлор, ОРайли, Хататэ, Абада, Хакшабанович, Якумакис, Фурухаси

Запасные: Бейн, Зигрист, Муй, Тернбулл, Маккарти, Бернабеи, Абильгор, Маэда, Форрест, Ролстон

Шахтер: Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Зубков, Мудрик, Траоре

Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Конопля, Козик, Тотовицкий, Крыськив, Джурасек, Топалов, Петряк, Сикан

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча.

Также наш сайт проводит и аудио-трансляцию матча на YouTube.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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