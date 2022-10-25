ЛЧ. Как бы ни старался вратарь хозяев, гости выходят в плей-офф. РБ Зальцбург – Челси 1:2

Концептуально в анонсе к поединку мы не сильно ошиблись со стартовыми составами и схемами команд. Яйссле оставил привычную расстановку 4-1-2-1-2, но с первых минут появились не Соле и Аджекум в защите и под форвардами соответственно, а Бернарду и Сучич. В свою очередь Поттер совсем немного видоизменил тактику. Центр поля у "Челси" вместе с Жоржиньо насытили Ковачич и Галлахер, на флангах вышли не оборонительные Аспиликуэта и Чилвелл, а крайне атакующие Стерлинг и Пулишич. В общем, снова ротация и адаптация под соперника в исполнении Грэма.

Матч начался с того, что Бернарду подставил Кена слишком слабым пасом назад головой. Филипп успел накрыть снаряд и опередить Хавертца ценой небольшого повреждения. К огромному счастью для "Зальцбурга" все обошлось, голкипер продолжил поединок. Первые 20 минут встречи хозяева действовали в агрессивной манере и не уступили гостям владение. Команда Яйссле играла динамично, прессинговала, забирала подборы, но до серьезной угрозы воротам Кепы так и не дошло.

Ближе к середине первого тайма "Челси" таки забрал мяч под свой контроль и показал, как именно нужно выжимать дивиденды. На экваторе 45-минутки сфера отскочила на линию штрафной площадки хозяев под левую нерабочую ногу Ковачичу, хорват решил не терять темп атаки и в касание, наобум, если угодно, пробить по воротам. И вышло неотразимо, точно в девятку! Кен абсолютно не ждал удара и даже не прыгал за мячом (0:1), его вины в голе нет. Скорее, неплотно в собственных владениях сыграли полевые футболисты "РБ".

"Зальцбург" не отошел от шока и тут же мог пропустить еще раз, однако Филипп сложился и справился с ударом Обамеянга головой после подачи с корнера. Вплоть до перерыва "Челси" доминировал и был обязан увеличивать цифры на табло. Все тот же Пьер-Эмерик слишком долго семенил и запорол выход один на один с голкипером "быков". Прежде чем уйти в раздевалку Кен выручил хозяев еще несколько раз, он парировал опасные удары Хавертца головой и Обамеянга в угол. Если бы не вратарь, то на второй тайм австрийцам можно было бы не выходить.

Яйссле достучался до своих игроков в рамках 15-минутной паузы, после перерыва они вышли на поле "Ред Булл Арены" с желанием перевести матч в режим хаоса. Этим хозяева застали "Челси" врасплох. Уже в начале тайма мяч в суматохе отскочил в руку Ковачичу, но арбитр рассудил правильно – как ни странно, эпизод по правилам не тянул на пенальти. Тем не менее, 11-метровый "РБ" и не понадобился. Через пару минут "Зальцбург" подловил высокую линию обороны "синих", Адаму в касание замкнул прострел с фланга в максимально вертикальной атаке (1:1).

Команда Поттера постепенно проснулась: Обамеянг продавил Дедича, но Кен в очередной раз встал у габонца на пути, затем герой хозяев Адаму выбил снаряд буквально с линии ворот после навеса с корнера, также Пулишичу не хватило габаритов, чтобы прорваться к голкиперу "РБ". Обыкновенными приемами в этот вечер Кену было забить нереально, поэтому Хавертц скосплеил Ковачича и пальнул по шикарной дуге из-за пределов штрафной площадки так, что мяч от перекладины отлетел прямо в ворота. Филипп снова не прыгал за сферой – не было смысла (1:2).

С финальным штурмом хозяев лондонцы справились. Кепа несколько раз неуверенно сыграл на выходе, но Аррисабалагу либо прощали сами австрийцы, либо за его спиной на опыте читал эпизоды Тьяго Силва. "Челси" берет три очка и выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа E, 5-й тур.

Стадион: "Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

"РБ Зальцбург" – "Челси" 1:2

Голы: Адаму (48) – Ковачич (23), Хавертц (64)

"РБ Зальцбург": Кён – Дедич, Бернарду, Павлович, Вёбер (Ульмер, 78) – Гурна-Дуат – Зайвальд, Кьергор – Сучич (Шешко, 61) – Адаму (Камери, 82), Окафор (Шимич, 78)

"Челси": Аррисабалага – Чалоба, Силва, Кукурелья – Пулишич (Аспиликуэта, 75), Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 68), Стерлинг (Маунт, 88) – Галлахер (Зиеш, 88) – Хавертц, Обамеянг (Броя, 75)

Предупреждения: Сучич (47) – Галлахер (86), Аррисабалага (90+2)