Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уже в плей-офф. Зальцбург - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
Зальцбург - Челси ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Челси заранее гарантировал себе выход из группы Лиги чемпионов, и сделал заявку на первое место турнирной таблицы. Легко не было, но команда Поттера доказала свой высший класс в противостоянии с "Миланом" и сейчас – в матче с "Зальцбургом". Победить австрийцев было делом чести, ведь в первом круге "Зальцбург" сумел отобрать у "Челси" очки на его поле сразу после назначения Поттера. "Зальцбург", кстати, после этого поражения может опуститься на третье место – если "Милан" обыграет "Динамо" (Загреб). И тогда в шестом туре придется выигрывать у чемпиона Италии.
Смотрите, как "Челси" победил "Зальцбург", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Группа E, 5-й тур.
Стадион: "Ред Булл Арена" (Зальцбург)
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)
Голы: Адаму (48) – Ковачич (23), Хавертц (64)
Популярное сейчас
- Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и пробился в весеннюю часть турнира
- Селтик - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Андрей Ярмоленко отмечает день рождения. Вспоминаем знаковые мячи в его карьере
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Новости по теме
- 15:01 Прогнозы на футбол Билетов меньше, чем желающих. РБ Зальцбург – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура ЛЧ на 25.10.2022
- 21:59 Зарубежные Спортивный директор Зальцбурга отказался от работы в Челси. Синие нашли замену в Байере
- 00:59 Зарубежные Поттер – не волшебник. Челси - Зальцбург 1:1. Видео голов и обзор матча