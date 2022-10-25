Уже в плей-офф. Зальцбург - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Челси заранее гарантировал себе выход из группы Лиги чемпионов, и сделал заявку на первое место турнирной таблицы. Легко не было, но команда Поттера доказала свой высший класс в противостоянии с "Миланом" и сейчас – в матче с "Зальцбургом". Победить австрийцев было делом чести, ведь в первом круге "Зальцбург" сумел отобрать у "Челси" очки на его поле сразу после назначения Поттера. "Зальцбург", кстати, после этого поражения может опуститься на третье место – если "Милан" обыграет "Динамо" (Загреб). И тогда в шестом туре придется выигрывать у чемпиона Италии.

Смотрите, как "Челси" победил "Зальцбург", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа E, 5-й тур.

Стадион: "Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

"РБ Зальцбург" – "Челси" 1:2

Голы: Адаму (48) – Ковачич (23), Хавертц (64)