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Уже в плей-офф. Зальцбург - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Зальцбург - Челси ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Уже в плей-офф. Зальцбург - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Челси заранее гарантировал себе выход из группы Лиги чемпионов, и сделал заявку на первое место турнирной таблицы. Легко не было, но команда Поттера доказала свой высший класс в противостоянии с "Миланом" и сейчас – в матче с "Зальцбургом". Победить австрийцев было делом чести, ведь в первом круге "Зальцбург" сумел отобрать у "Челси" очки на его поле сразу после назначения Поттера. "Зальцбург", кстати, после этого поражения может опуститься на третье место – если "Милан" обыграет "Динамо" (Загреб). И тогда в шестом туре придется выигрывать у чемпиона Италии.

Смотрите, как "Челси" победил "Зальцбург", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа E, 5-й тур.

Стадион: "Ред Булл Арена" (Зальцбург)

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

"РБ Зальцбург" – "Челси" 1:2

Голы: Адаму (48) – Ковачич (23), Хавертц (64)

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В статье: Зальцбург (Австрия) Челси (Лондон)
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