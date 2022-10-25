Лига чемпионов. Боруссия - Манчестер Сити 0:0. Терзич справился с Гвардиолой и вывел Дортмунд в плей-офф

Ничья 0:0 на “Вестфаленштадионе” за тур до финиша группы Лиги чемпионов гарантировала “Манчестер Сити” первое место в группе, а “Боруссии” Дортмунд – второе, и выход в плей-офф. Результат, который устроил обе стороны. Но вице-чемпион Германии мог рассчитывать на большее.

Эдин Терзич был близок к тому, чтобы отобрать очки у “Манчестер Сити” еще в первом матче между командами, но BVB в игре на “Этихаде” был остановлен двумя чудо-голами от Стоунза и Холанда, хотя в тактическом плане “Боруссия” мало в чем уступала “Манчестер Сити”.

И сегодня Дортмунд выглядел очень интересно, прежде всего в своем плане на игру.

Гвардиола заметно ослабил свою команду, оставив в запасе Де Брюйне и Силву, без этих футболистов “Сити” в первом тайме совершенно не удавалась комбинационная игра на половине поля Дортмунда. “Боруссия” выглядела очень компактно, во многом благодаря своей схеме 4-5-1, и на контратаках пользовалась пространством, оставляемым “Сити”. На левом фланге у BVB действовали сразу и Азар, и Рейна, справа при поддержке Зюле атаковал ворота “Сити” Адейеми и для 20-летнего форварда сборной Германии этот матч однозначно стал одним из лучших в “Боруссии”.

“Боруссия” Дортмунд должна была забивать в первом тайме. Сначала полушансы упустили Рейна и Брандт, но настоящий супершанс не смог реализовать Мукоко. Адейеми после паса Зюле смог оторваться на фланге от Канселу и выполнить прострел на Мукоко, но 17-летний форвард из прекрасной позиции не смог попасть по воротам.

У “Манчестер Сити” в первом тайме не было ни одной голевой возможности. Эрлингу Холанду удалось выполнить только один удар, но и он был заблокирован. Матс Хуммельс прекрасно справлялся со своим бывшим одноклубником. Темп “Сити” в первом тайме был пешеходным.

Гвардиола уже в перерыве провел двойную замену. На лавку запасных предсказуемо отправился Канселу, которому было непросто в первом тайме против Адейеми, и неожиданно – Эрлинг Холанд. Вместо норвежца на поле вышел Силва.

Что удалось “Сити”, так это нивелировать угрозу контратак со стороны “Боруссии”. Гости практически не отдавали мяч Дортмунду, во втором тайме показатель владения “горожан” составил 78%.

Но в атаке у “Сити” шансов было не много. Сначала Хулиан Альварес пробил в руки Кобелю, а затем подвел “горожан” Марез.

Алжирский вингер смог заработать пенальти после неудачного подката Джана, но удар с точки у Мареза получился плохим – Кобель прочитал ситуацию и сделал красивый сэйв.

В 2022 году Марез не забивает уже четвертый пенальти. Удивительно, что он до сих пор продолжает их бить.

В последние 30 минут “Сити” бесконечно владел мячом, но “Боруссия” больше не ошибалась, и в итоге ничего не позволила создать “горожанам”.

0:0 – “Боруссия” прерывает серию из трех подряд поражений “Манчестер Сити” со счетом 2:1.

Лига чемпионов, группа G, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Манчестер Сити” 0:0

На 58-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь)

“Боруссия”: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Азар (Вольф 82) – Адейеми (Мален 73), Беллингем, Джан, Брандт, Рейна (Пападуполос 87) – Мукоко (Модест 82)

“Манчестер Сити”: Ортега – Канселу (Аканджи 46), Аке, Диаш, Стоунз – Фоден (Грилиш 81), Гюндоган, Родри, Марез (Палмер 88) – Альварес, Холанд (Силва 46)

Предупреждения: Хуммельс 87 – Канселу 7, Альварес 31, Гюндоган 58, Аканджи 72