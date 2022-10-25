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Дания теряет чемпиона. Севилья - Копенгаген 3:0. Обзор матча и видео голов
Севилья - Копенгаген ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севильи" очень тяжело претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов (поздно ночью, после матча между "Боруссией" и "МанСити", испанцы могут потерять даже теоретические шансы на это), но путевка в Лигу Европы уже в кармане. Три очка, добытые в матче с "Копенгагеном", делают андалусийцев недостижимыми для датчан.
Соответственно, Дания недосчитается своего чемпиона в весенней стадии еврокубков. Для Украины, которая борется с Данией в Таблице коэффициентов (обо всех нюансах этой борьбы – ЗДЕСЬ >>>), это хорошая новость. Смотрите, как "Копенгаген" потерпел крушение, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
ЛЧ. Группа G. 5-й тур
"Севилья" - "Копенгаген"
Голы: Эн-Несири 61, Иско 88, Монтьель 90+2
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