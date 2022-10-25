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Нойер, Сане и Эрнандес не сыграют с Барселоной. Игроки восстанавливаются после травм

Лига Чемпионов
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"Бавария" недосчитается трех основных игроков

Нойер, Сане и Эрнандес не сыграют с Барселоной. Игроки восстанавливаются после травм

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" объявила заявку на гостевой матч 5-го тура с "Барселоной" 26 октября. Команде придется играть без Мануэля Нойера, Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане.

Капитан мюнхенцев восстанавливается после повреждения плеча, он пропустил уже 4 матча. Лукас Эрнандес не выступает с 13 сентября из-за мышечной травмы, как и Сане, который пропустил две встречи. Полевые игроки тренируются индивидуально.

Матч пройдет завтра на Камп Ноу и начнется в 22:00. Перед встречей "Барселона" собирается смотреть матч "Виктории" с "Интером", от которого зависят шансы каталонцев на выход из группы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Лига чемпионов Барселона Лерой Сане Лукас Эрнандес
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