Нойер, Сане и Эрнандес не сыграют с Барселоной. Игроки восстанавливаются после травм

"Бавария" объявила заявку на гостевой матч 5-го тура с "Барселоной" 26 октября. Команде придется играть без Мануэля Нойера, Лукаса Эрнандеса и Лероя Сане.

Капитан мюнхенцев восстанавливается после повреждения плеча, он пропустил уже 4 матча. Лукас Эрнандес не выступает с 13 сентября из-за мышечной травмы, как и Сане, который пропустил две встречи. Полевые игроки тренируются индивидуально.

Матч пройдет завтра на Камп Ноу и начнется в 22:00. Перед встречей "Барселона" собирается смотреть матч "Виктории" с "Интером", от которого зависят шансы каталонцев на выход из группы.