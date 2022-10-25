Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч ПСЖ – Маккаби Хайфа приостановили из-за дыма от болельщиков гостей
На улицах Парижа перед матчем висели политические плакаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Маккаби" Хайфа пришлось приостановить из-за флаеров болельщиков израильской команды. На трибунах их 1500.
FESTA ABSURDA! ???? Olha só o que a torcida do PSG tá fazendo no duelo contra o Maccabi Haifa! ???? #CasaDaChampions pic.twitter.com/aexpoGpJN5— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 25, 2022
Матч возобновили спустя минуту, хотя на стадионе осталось плотное задымление.
Отметим, что перед матчем на улицах Парижа вывешивали плакаты в поддержку Палестины и призывами бойкотировать "Маккаби".
Fans of the French team Paris Saint Germain, a team where Lionel #Messi, #Neymar, #Mbappe, and other well-known soccer players play; show their support for #Palestine ahead of the Champions League match between PSG and Israel's Maccabi Haifa in #Paris.#FreePalestine #Champions pic.twitter.com/B9Mr5rT8if— ???????????????????????????????????????? (@FreeWorld109) October 25, 2022
Популярное сейчас
- Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Де Дзерби хочет перехватить в Брайтон хавбека Шахтера
- Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и пробился в весеннюю часть турнира
- Селтик - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+