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Матч ПСЖ – Маккаби Хайфа приостановили из-за дыма от болельщиков гостей

Лига Чемпионов
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На улицах Парижа перед матчем висели политические плакаты

Матч ПСЖ – Маккаби Хайфа приостановили из-за дыма от болельщиков гостей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Маккаби" Хайфа пришлось приостановить из-за флаеров болельщиков израильской команды. На трибунах их 1500.

Матч возобновили спустя минуту, хотя на стадионе осталось плотное задымление.

Отметим, что перед матчем на улицах Парижа вывешивали плакаты в поддержку Палестины и призывами бойкотировать "Маккаби".

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В статье: Маккаби (Хайфа) Пари Сен-Жермен (Париж)
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