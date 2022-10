Матч ПСЖ – Маккаби Хайфа приостановили из-за дыма от болельщиков гостей

Матч 5-го тура Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" – "Маккаби" Хайфа пришлось приостановить из-за флаеров болельщиков израильской команды. На трибунах их 1500.

Матч возобновили спустя минуту, хотя на стадионе осталось плотное задымление.

Отметим, что перед матчем на улицах Парижа вывешивали плакаты в поддержку Палестины и призывами бойкотировать "Маккаби".

Fans of the French team Paris Saint Germain, a team where Lionel #Messi, #Neymar, #Mbappe, and other well-known soccer players play; show their support for #Palestine ahead of the Champions League match between PSG and Israel's Maccabi Haifa in #Paris.#FreePalestine #Champions pic.twitter.com/B9Mr5rT8if