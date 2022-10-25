Лига Чемпионов
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Селтик – Шахтер 1:0. Ударом вторым темпом забивают шотландцы
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Фото: Getty Images
"Селтик" повел в противостоянии 5-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером". Отличился Георгиос Якумакис. С отскока из-за пределов штрафной пробил грек в правый угол ворот.
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34' Г. Якумакис – 1:0.
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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
25.10.2022 в 22:57
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Барселиниуc (землянин)
25.10.2022 в 22:53
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miruk 81 (львів)
25.10.2022 в 22:49
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 22:48
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