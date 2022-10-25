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Селтик – Шахтер 1:0. Ударом вторым темпом забивают шотландцы

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Можно отыграться

Селтик – Шахтер 1:0. Ударом вторым темпом забивают шотландцы

Фото: Getty Images

Новина українською

"Селтик" повел в противостоянии 5-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером". Отличился Георгиос Якумакис. С отскока из-за пределов штрафной пробил грек в правый угол ворот.

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34' Г. Якумакис – 1:0.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
25.10.2022 в 22:57
Е@учий случай... как не понос, так золотуха, блъ
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
25.10.2022 в 22:53
Каким нах дальним ударом? Вы там шо обкуренные все? Пздц блъ...
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+1
-1
miruk 81 (львів)
25.10.2022 в 22:49
Яким нафіг далеким?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 22:48
матч хоть смотрите, "журналисты"?
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+1
0

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