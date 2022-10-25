Барселона - Бавария. Где и когда смотреть центральный матч дня Лиги чемпионов

Противостояние "Барселоны" и "Баварии" - это футбольная классика. В ней были удачные периоды как у одних, так и у других. Сейчас же на высоте немцы, а каталонцы замерли в полушаге от вылета из ЛЧ.

В сущности, от них даже ничего не зависит. Если "Интер" обыграет "Викторию Пльзень" - песенка "Блауграны" будет спета вне зависимости от результата матча против "Баварии", и от этого играть команде Хави будет особенно сложно.

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Сумеет ли она собраться и показать свой лучший футбол в условиях, когда мотивации может не быть, узнаем в среду , 26 октября , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Барселона" - "Бавария" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Бавария" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Бавария" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

Австралия - Stan Sport

- Stan Sport Канада - DAZN

- DAZN Чехия - Nova Sport 3

- Nova Sport 3 Франция - Free, beIN Sports 1

- Free, beIN Sports 1 Германия - Servus TV, DAZN1, DAZN

- Servus TV, DAZN1, DAZN Венгрия - M4 Sports

- M4 Sports Израиль - 5Sport

- 5Sport Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones

- Movistar+, Movistar Liga de Campeones Италия - Sky Sport Football, Mediaset Infinity, NOW TV

- Sky Sport Football, Mediaset Infinity, NOW TV Польша - TVP1, Polsat Sport Premium 1

- TVP1, Polsat Sport Premium 1 Португалия - Eleven Sports 2 Portugal

- Eleven Sports 2 Portugal Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1

- Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1 Словакия - Nova Sport 3

- Nova Sport 3 Турция - Exxen

- Exxen Великобритания - BT Sport 5

- BT Sport 5 США - TUDN USA, Univision, Paramount+