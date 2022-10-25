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Барселона - Бавария. Где и когда смотреть центральный матч дня Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Встречаются киты европейского футбола

Барселона - Бавария. Где и когда смотреть центральный матч дня Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images

Новина українською

Противостояние "Барселоны" и "Баварии" - это футбольная классика. В ней были удачные периоды как у одних, так и у других. Сейчас же на высоте немцы, а каталонцы замерли в полушаге от вылета из ЛЧ.

В сущности, от них даже ничего не зависит. Если "Интер" обыграет "Викторию Пльзень" - песенка "Блауграны" будет спета вне зависимости от результата матча против "Баварии", и от этого играть команде Хави будет особенно сложно.

  • Все самые яркие моменты матча Селтик - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Сумеет ли она собраться и показать свой лучший футбол в условиях, когда мотивации может не быть, узнаем в среду, 26 октября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Барселона" - "Бавария" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Бавария" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Бавария" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - Free, beIN Sports 1
  • Германия - Servus TV, DAZN1, DAZN
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия - Sky Sport Football, Mediaset Infinity, NOW TV
  • Польша - TVP1, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Турция - Exxen
  • Великобритания - BT Sport 5
  • США - TUDN USA, Univision, Paramount+

Трансляция матча
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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона
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