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Барселона - Бавария. Где и когда смотреть центральный матч дня Лиги чемпионов
Встречаются киты европейского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcio Machado/Eurasia Sport Images
Противостояние "Барселоны" и "Баварии" - это футбольная классика. В ней были удачные периоды как у одних, так и у других. Сейчас же на высоте немцы, а каталонцы замерли в полушаге от вылета из ЛЧ.
В сущности, от них даже ничего не зависит. Если "Интер" обыграет "Викторию Пльзень" - песенка "Блауграны" будет спета вне зависимости от результата матча против "Баварии", и от этого играть команде Хави будет особенно сложно.
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Сумеет ли она собраться и показать свой лучший футбол в условиях, когда мотивации может не быть, узнаем в среду, 26 октября, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Барселона" - "Бавария" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Барселона" - "Бавария" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Барселона" - "Бавария" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - Free, beIN Sports 1
- Германия - Servus TV, DAZN1, DAZN
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - 5Sport
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия - Sky Sport Football, Mediaset Infinity, NOW TV
- Польша - TVP1, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Румыния - Orange Sport 1 Romania, Digi Sport 1 Romania, Prima Sport 1
- Словакия - Nova Sport 3
- Турция - Exxen
- Великобритания - BT Sport 5
- США - TUDN USA, Univision, Paramount+
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