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Селтик – Шахтер. 1:1. Мудрик сравнивает счет индивидуальным супер-голом

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Зажигает украинец

Селтик – Шахтер. 1:1. Мудрик сравнивает счет индивидуальным супер-голом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" отыгрывается в противостоянии 5-го тура Лиги чемпионов против "Селтика". Отличился Михаил Мудрик. Убежал от соперников и пробил со средней дистанции. Мудрик сравнивает.

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58' – Михаил Мудрик. 1:1.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Комментарии (2)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
25.10.2022 в 23:25
Шахтёр вперёд Вы можете! Мы верим!Миша давай дубль!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 23:53
с такими дялами, как сикан, это очень трудно!))
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