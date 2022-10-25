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Селтик – Шахтер. 1:1. Мудрик сравнивает счет индивидуальным супер-голом
Зажигает украинец
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" отыгрывается в противостоянии 5-го тура Лиги чемпионов против "Селтика". Отличился Михаил Мудрик. Убежал от соперников и пробил со средней дистанции. Мудрик сравнивает.
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58' – Михаил Мудрик. 1:1.
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Комментарии (2)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
25.10.2022 в 23:25
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 23:53
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