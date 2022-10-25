Селтик - Шахтер 1:1. Евровесне быть!

Попытаемся избежать ничем не подкрепленных эмоций и не будем говорить, что "Шахтер" в этом сезоне Лиги Чемпионов играет идеально. Это, естественно не так, помарки были, но согласитесь, "горняки" все равно приятно удивляют. И дело даже не в шести набранных балов, не в разгроме "Лейпцига", не в ничьи с "Реалом". Вовсе нет. Дело в самой игре. "Шахтер" смотрится солидно, игроки понимают и верят в идеи тренера, а потому у них получается воплощать их в жизнь. Именно этим покорил сердца многих столь юный "Шахтер", но в футболе, как и в любых других жизненных сферах, запоминается последнее, а потом расслабляться было нельзя.

За два тура до финиша группового этапа "горняки" на бал отставали от "РБ Лейпцига" и на четыре опережали "Селтик". Уже сегодня команда Йовичевича могла официально оформить евровесну, однако для этого нужно было избежать поражения. Хорватский тренер отнесся к делу серьезно. Состав был полностью боевой, если конечно не считать отсутствия Ефима Конопли справа. Он пропускал последние тренировки команды, а потому вместо него с первых минут вышел бразилец Тейлор. Нельзя не сказать, что для "Шахтера" были созданы идеальные условия - клуб пропускал последний тур чемпионата, дабы лучше подготовиться.

Первый тайм сегодняшнего матча отличался от прошлой очной встречи команд. Тогда, в рамках второго тура в Польше, "Селтик" ураганно начал поединок, задавил украинскую команду прессингом, забил первым и имел еще несколько моментов. Однако сегодня шотландцы играли умнее. Наставник команды, вероятно, помнил, что во втором туре посреди первого тайма его футболисты выдохлись, перестали бежать вперед и начали зевать контратаки. Сегодня "Селтик" не спешил вперед, как, в прочем, и сам "Шахтер", а потому дебют матча получился весьма закрытым. Общественное спокойствие взбудоражить удалось на 34-й минуте. Хозяева вылетели левым флангом, Абада прострелил, а сфера после рикошета досталась одинокому Якумакису - тот точно пробил без особых проблем. "Селтик" повел в счете, а "горняки" смогли ответить стоящей атакой уже ближе к свистку на перерыв - Траоре классно запустил Мудрика левым флангом, однако лидер гостей опытного Харта не переиграл.

Проигрывать 0:1 по итогам 45-ти минут - это не зазорно. Да, "Шахтер" провел далеко не лучший тайм, но и "Селтик" ничего сверхъестественного показать не смог. Вторая половина начиналась так же неспешно, как и первая, однако в один момент "горянки" начали прибавлять. Сначала Зубков запорол отличную атаку, в которой поучаствовали Мудрик и Траоре. После случился второй гол в матче и первый от "Шахтера". Гости разогнались в контратаку, Сикан запустил в проход Мудрика, тот убежал от нескольких соперников, сместился с левого фланга ближе к центру и мощно пробил правой в верхнюю девятку. Не зря таки его сравнивают с Неймаром.

Ничейный счет вынуждал ускоряться "Селтик", и свои несколько моментов хозяева создать смогли. Правда все это меркнет на фоне эпизода имени Сикана, когда форварду на пустые выкатил Мудрик после очередного классного прохода. Бывают эпизоды, которые сложно не реализовать, но Сикан запорол момент, который, как казалось, не реализовать невозможно в принципе. Но пустые ворота - не преграда для юного чемпиона мира. И это Сикану еще повезло, что последствия сего эпизода ограничатся простыми издевками. "Шахтер" таки удержал ничью, набрал уже шестой бал в пяти турах и официально закрепил за собой третье место в квартете. И это как минимум, поскольку "Лейпциг", обыгравший дома "Реал", находится в трехочковой досягаемости. Все решится уже скоро.

ЛЧ, Группа F. 5-й тур

25 октября, Глазго, стадион "Селтик Парк"

Селтик - Шахтер 1:1

Голы: Георгиос Якумакис 34 - Михаил Мудрик 58

Селтик: Джо Харт, Грег Тейлор, Моритц Йенц, Георгиос Якумакис, Кего Фурухаши (Аарон Муй 66), Сеад Хакшабанович (Дайдзен Маэда 65), Лиэль Абада (Джеймс Форрест 66), Кэмерон Картер-Викерс, Мэттью О'Райли, Рео Хатате (Дэвид Тернбулл 85), Йосип Юранович

Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 57), Лукас Тейлор, Георгий Судаков, Валерий Бондарь

Предупреждения: Николай Матвиенко 30, Валерий Бондарь 49, Тарас Степаненко 57