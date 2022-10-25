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Селтик - Шахтер 1:1. Евровесне быть!

Лига Чемпионов
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(3 голосов)

"Горняки" не опустятся ниже третьего места в группе, однако также будут иметь шансы сместить "Лейпциг" со второй позиции

Селтик - Шахтер 1:1. Евровесне быть!

Фото: ФК Шахтер

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Попытаемся избежать ничем не подкрепленных эмоций и не будем говорить, что "Шахтер" в этом сезоне Лиги Чемпионов играет идеально. Это, естественно не так, помарки были, но согласитесь, "горняки" все равно приятно удивляют. И дело даже не в шести набранных балов, не в разгроме "Лейпцига", не в ничьи с "Реалом". Вовсе нет. Дело в самой игре. "Шахтер" смотрится солидно, игроки понимают и верят в идеи тренера, а потому у них получается воплощать их в жизнь. Именно этим покорил сердца многих столь юный "Шахтер", но в футболе, как и в любых других жизненных сферах, запоминается последнее, а потом расслабляться было нельзя.

За два тура до финиша группового этапа "горняки" на бал отставали от "РБ Лейпцига" и на четыре опережали "Селтик". Уже сегодня команда Йовичевича могла официально оформить евровесну, однако для этого нужно было избежать поражения. Хорватский тренер отнесся к делу серьезно. Состав был полностью боевой, если конечно не считать отсутствия Ефима Конопли справа. Он пропускал последние тренировки команды, а потому вместо него с первых минут вышел бразилец Тейлор. Нельзя не сказать, что для "Шахтера" были созданы идеальные условия - клуб пропускал последний тур чемпионата, дабы лучше подготовиться.

Первый тайм сегодняшнего матча отличался от прошлой очной встречи команд. Тогда, в рамках второго тура в Польше, "Селтик" ураганно начал поединок, задавил украинскую команду прессингом, забил первым и имел еще несколько моментов. Однако сегодня шотландцы играли умнее. Наставник команды, вероятно, помнил, что во втором туре посреди первого тайма его футболисты выдохлись, перестали бежать вперед и начали зевать контратаки. Сегодня "Селтик" не спешил вперед, как, в прочем, и сам "Шахтер", а потому дебют матча получился весьма закрытым. Общественное спокойствие взбудоражить удалось на 34-й минуте. Хозяева вылетели левым флангом, Абада прострелил, а сфера после рикошета досталась одинокому Якумакису - тот точно пробил без особых проблем. "Селтик" повел в счете, а "горняки" смогли ответить стоящей атакой уже ближе к свистку на перерыв - Траоре классно запустил Мудрика левым флангом, однако лидер гостей опытного Харта не переиграл.

Проигрывать 0:1 по итогам 45-ти минут - это не зазорно. Да, "Шахтер" провел далеко не лучший тайм, но и "Селтик" ничего сверхъестественного показать не смог. Вторая половина начиналась так же неспешно, как и первая, однако в один момент "горянки" начали прибавлять. Сначала Зубков запорол отличную атаку, в которой поучаствовали Мудрик и Траоре. После случился второй гол в матче и первый от "Шахтера". Гости разогнались в контратаку, Сикан запустил в проход Мудрика, тот убежал от нескольких соперников, сместился с левого фланга ближе к центру и мощно пробил правой в верхнюю девятку. Не зря таки его сравнивают с Неймаром.

Ничейный счет вынуждал ускоряться "Селтик", и свои несколько моментов хозяева создать смогли. Правда все это меркнет на фоне эпизода имени Сикана, когда форварду на пустые выкатил Мудрик после очередного классного прохода. Бывают эпизоды, которые сложно не реализовать, но Сикан запорол момент, который, как казалось, не реализовать невозможно в принципе. Но пустые ворота - не преграда для юного чемпиона мира. И это Сикану еще повезло, что последствия сего эпизода ограничатся простыми издевками. "Шахтер" таки удержал ничью, набрал уже шестой бал в пяти турах и официально закрепил за собой третье место в квартете. И это как минимум, поскольку "Лейпциг", обыгравший дома "Реал", находится в трехочковой досягаемости. Все решится уже скоро.

ЛЧ, Группа F. 5-й тур
25 октября, Глазго, стадион "Селтик Парк"
Селтик - Шахтер 1:1
Голы: Георгиос Якумакис 34 - Михаил Мудрик 58
Селтик: Джо Харт, Грег Тейлор, Моритц Йенц, Георгиос Якумакис, Кего Фурухаши (Аарон Муй 66), Сеад Хакшабанович (Дайдзен Маэда 65), Лиэль Абада (Джеймс Форрест 66), Кэмерон Картер-Викерс, Мэттью О'Райли, Рео Хатате (Дэвид Тернбулл 85), Йосип Юранович
Шахтер: Анатолий Трубин, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Артём Бондаренко, Богдан Михайличенко, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лассина Траоре (Даниил Сикан 57), Лукас Тейлор, Георгий Судаков, Валерий Бондарь
Предупреждения: Николай Матвиенко 30, Валерий Бондарь 49, Тарас Степаненко 57

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Комментарии (86)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.10.2022 в 00:49
Шахтёр- молодцы, а простокваша (Харьков) длбб нетрадиционной ориентации.
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+4
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 01:16
За Шахтёр!
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0
-1
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Campeón
26.10.2022 в 01:23
Шахтар - великі молодці! Це ж треба мати більше шансів вийти з групи коли в країні війна і футбольна криза ніж клуб, що продає активи на більше ніж пів млрд та скуповує під ЛЧ купу нових гравців
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 01:19
Теперь главное, шоб Шахтёр до финала ЛЕ не встретился с Барсой.
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0
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.10.2022 в 01:25
шахтер ушатает барсу! 4 Хетрика Сикана и 5 хетриков Трубина
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 01:28
это кто такой?
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:34
Нажаль немає в наших клубах, та і в збірної гарного і стабільного напа...
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:33
Эх, и сколько ещё таких данилушек в нашем футболе есть...
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0
-1
Comment06 (Украина)
26.10.2022 в 00:32
Ну, и денёчек! Нехороший Реал не помог, но Мудрик ай-да умница, и хотя Сикан- пижон, но все порешал Трубин! На победу, объективно, не наиграли, но ничья гарантировала евровесну и дает реальный шанс на 2 место, выход в 1/8 ЛЧ и 4 бонусных очка! Респект украинскому донецкому Шахтеру и украинскому хорвату Йовичевичу! Молодцы!!!
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+1
0
download1 (huyersk)
26.10.2022 в 00:38
Реал підстрахував!У випадку невдачі Шахтаря сьогодні, то він тепер буде мотивований обіграти вдома Селтік, щоб гарантувати перше місце. я думаю сьогдні нам краще синиця в руках! Тим паче цікаво буде подивитися на Шахтар у ЛЄ, де вони складуть конкуренцію
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:30
Мудрик його хоч зараз не б'є?)))
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+1
0
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scorpius (Ck)
26.10.2022 в 00:32
Та мабуть копняка таки отримає)
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+1
0
Siren05 (Мариуполь)
26.10.2022 в 00:24
После победы Лейпцига над Реалом, чтобы пройти дальше в ЛЧ ШД по любому надо выигрывавть у Лейпцига. Но сам факт того, КАК не забил Сикан удручает. Такое впечатление, что специально промазал, ведь мяч после приёма еле катился по направлению к воротам и Сикан вторым касанием мог подправить траекторию мяча. Но Данила тупо, как заворожённый ( или замороженный), смотрел как мяч катится мимо ворот. Он даже попытку подправить мяч не сделал. Такого я в футболе никогда не видел за последние 60 лет моей жизни...
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+6
0
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scorpius (Ck)
26.10.2022 в 00:26
Он похоже сам ох#ел от того что мяч мимо катится
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+3
0
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:30
Ох.уеть то он ох,уел, но почему не попытался исправить свою ошибку? Тайна сия велика есть.
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:27
Аналогично. Я тоже такое впервые вижу..
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:29
Він сам не розуміє зараз, як таке трапилось.... нехай буде уроком на все життя і більше не робить таких помилок. "Маладой"
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+1
0
download1 (huyersk)
26.10.2022 в 00:40
злякався забити в ЛЧ, у Мудрика треба йому вчитися, у того хлопця вже є яйця!
+1
0
Comment06 (Украина)
26.10.2022 в 00:48
Пас был немного в недодачу, но за такие промахи люлей вешают даже в детском футболе.
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+1
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.10.2022 в 01:17
Левандовски бы раз 5 прыгнул и 5 раз подправил постоянно отлетающий мяч от газона мимо ворот, а Сикан да чет застрял и смотрел. ну Жаль небыло Шведа он бы конечно помордошил Селтик
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0
0
Рівнянин (Рівне)
26.10.2022 в 00:22
З Сіканом трапився просто нещасний випадок.він сам вже мяч бачив в сітці.Буває.І сварити молодого гравця за таке не варто,це тільки нашкодить.В цілому,команда показує хороший футбол.Якийсь дуже вже повільний Бондаренко.Він місцями випадав з гри.
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+3
0
shat (киев)
26.10.2022 в 00:21
спасибо Шахтёру за игру , наших же Д/К смотрю параллельно с телефоном , одно огорчает Бондаренко !это даже не игрок дубля , оно даже не понимает что делает на поле ! быдло , но и конечно оба тёмных не дотягивают до уровня Шахтёра , а так спасибо Вам , наверно стану болеть за Шахтёр , потому что Динамо закончилось как клуб , осталась только история и хорошие воспоминания . Удивлялся суркисне , почему они ещё 2 года назад не взяли Йовичевича !!!
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+1
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.10.2022 в 00:26
Щоб відновити Динамо і вернути колись заслужену славу потрібно для початку суркісів вигнати! Ну а далі класично поступово. Спочатку тренера нормального взяти, а далі рухатись вперед. Шахтаря показав, що з українцями в складі можна грати в красивий футбол і головне результат здобувати!
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+3
0
miruk 81 (львів)
26.10.2022 в 00:47
Вже вигнали димінського,коломойського,ярославського і де зараз карпати, дніпро, металіст?
0
0
Acsakal (Kharkiv)
26.10.2022 в 00:37
У Динамо свої переваги. Наприклад - стабільність.
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:20
А реально візьмуть і обіграють німців, ото буде! Все може бути. До старту теж сміялися і казали що 0 очок і по 6-8 пропускатимуть.... Супер. Молодці. Приємно вдвічі. ЛЧ продовжується і останній матч має бути без нервів, як і самий перший!
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+3
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.10.2022 в 00:22
Головне, щоб результат в останньому матчі групового етапу був такий же як і в першому!
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+3
0
Trahforel (Чернигов)
26.10.2022 в 00:18
Що, хлопці, Сікан на паріматч поставив тотал менше 2.5? Шахта - норм. Якщо б мені хтось сказав після жеребкування, що в останньому турі буде шанс вийти в плей-офф лч , Я би порекомендував такому "аналітику" закусувати краще. Йовичевич - красава. Мудрик - також. Школа Рябоконя в дії Пінк флойд, беріть добротного тренера, румуну вже пора йти голубів кормити на лавочці. Рябоконь з відвертих збитих льотчиків робив 4 місце поки не почались боргові каруселі. А з циганковими і забарними він make Dynamo great again!
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+3
0
shat (киев)
26.10.2022 в 00:16
редакторы голубки суркиса ,
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+2
0
shat (киев)
26.10.2022 в 00:14
уроды где моё сообщение
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0
0
Romerik (YNWA)
26.10.2022 в 00:12
Той випадок, коли за останні 2 місяці стільки забив в пусті ворота, що уявив що м'яч чуть не сам вже має залітати в ворота
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+1
0
Петро Прутень (Львів)
26.10.2022 в 00:10
Великий Respect зі Львова Ігору Йовічевічу! Мало хто вірив. За 2-3 місяці зробив з нуля нову команду і на рівних грають з Реалами &Со.
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+7
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
26.10.2022 в 00:10
В першому таймі занадто часто оглядались на свої ворота. Від цих квадратів біля своїх воріт серце холонуло. Другий- значно краще. Шкода, що в нашому футболі футболістів рівня Мудрика так мало, якщо взагалі є. Він - діамант. Йовічевич теж красунчик. Молодці.
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+3
0
alex.belogubko (одесса)
26.10.2022 в 00:07
Лейпцыг выиграл у Реала --у них 9 очков а ШД 6 -в матче с ШД им хватит и ничьей --если так будут играть как сегодня не одного удара по воротам в 1 тайме и пассы назад светит только ЛЕ -Бондаренко-Тейлор не какие
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+1
-1
aleks68
26.10.2022 в 00:09
а когда черноморец будет играть в ЛЧ знаток?
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+1
-1
hoy (Київ)
26.10.2022 в 00:22
aleks68 При чём тут Чурноморец дебил когда идёт обзор сегоднешнего матча
0
0
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:11
Та ну эту ЛЧ в ж0пу, мы согласны на Европу.
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+1
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
26.10.2022 в 01:21
как бы Шахтер уже в ЛЕ) последний матч решает только кто где окажеться из двух команд
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:07
Ну теперь Зассикан уж точно попадёт в анналы футбольной истории и в разнообразные видеонарезки комичных футбольных ляпов.
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+5
-4
hoy (Київ)
26.10.2022 в 00:07
Якщо б не ляп Трубіна з Реалом і не Ссікун були б на 1 місці
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+5
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:09
А ведь так оно и есть.
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+2
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.10.2022 в 00:06
Хорошу гру показує Шахтар, молодці. І це при тому, що в осовному українці грають тепер, а не бразильці, як колись. Це дуже тішить і допоможе Збірній України. Сподобався Мудрик, добавив собі прихильників і кандидатів на нього серед топ клубів. Думаю, що в майбутньому з нього вийде хороший гравець. З виходим віч на віч міг сам забивати, але не пошкодував і дав пас на Сікана. Данило запоров момент, ще треба було постаратись так тупо зіграти, але то таке...буває. Голвне, щоб не скис і не опустив руки. З огляду на перемогу Лейбціга в турнірній таблиці ця перемога нічого не вирішувала. В любому випадку потрібно вигравати в німців!
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+8
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:06
Мудрика гол просто супер! І асист просто ідеальний... Реально наша нова зірка!
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+9
0
Степан Ставицкий (Энергодар)
26.10.2022 в 00:06
Сикана нах*й в тернопольськую Ниву!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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+2
-7
hoy (Київ)
26.10.2022 в 00:04
Сікуну ще треба грати у дитячому футболі
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+2
-4
aleks68
26.10.2022 в 00:11
и всему составу динамо киев
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+1
-2
hoy (Київ)
26.10.2022 в 00:19
І тобі пердло
+1
-1
aleks68
26.10.2022 в 00:21
не гавкай чмо и жди отставки цыгана послезавтра дырявый лопух
+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:02
Ляп года в ЛЧ уже твёрдо за Зассиканом. Молодец Данилушка, прославился!
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+3
-8
Romerik (YNWA)
26.10.2022 в 00:01
Беседіна би на другий тайм, він би навіть таке забив. Але ладно, поїхали. Вийшли в євровесну, про яку на початку не могли навіть мріяти. Результат прийнятний ...
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+8
0
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okolegko (Київ)
26.10.2022 в 00:07
З приводу бєсєдіна я не впевнений, але Траоре таке б не відпустив
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:10
Траоре би не добіг) він ще далеко не в формі.
0
0
hoy (Київ)
26.10.2022 в 00:13
Сікун воно могло і м`яч зупинити і пробити відразу і навіть завести в ворота але перепугане дитя
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+1
-3
aleks68
26.10.2022 в 00:14
сЦыкун здесь ты
0
-4
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:17
Дитя это точно.
+1
-1
Romerik (YNWA)
26.10.2022 в 00:18
Та тут скоріше по піжонськи хотів не напрягаючись в кут покотити. За таке по голові настукати в роздягальні треба. Рівень ліги чемпіонів, а він х*йньою займається
+1
-1
hoy (Київ)
26.10.2022 в 00:18
А ти хто пердло aleks68 соси свою ялду
Ответить
+1
-2
aleks68
26.10.2022 в 00:22
ты её сосёшь всю жизнь как и твоё занюханное дЫнамо.не воняй дырявый ....
+1
-2
kaput1980 (Херсон)
26.10.2022 в 00:01
Можно співчувати, можно шахтар поносити, але, пригадайте як Газаєв знайшов футболіста на мопеді - Ярмоленко. Мінусу в свою сторону анигілірую. Так буде й у Шахти, в цілому молодці
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+4
-1
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Крестоносец. (Полтава)
26.10.2022 в 00:00
Да, нереальизованный в пустые ворота момент Сикана это что-то с чем-то! Тем не мене Шахтер вышел в плей офф ЛЕ, с чем я и поздравляю!
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+4
0
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scorpius (Ck)
25.10.2022 в 23:59
Результат добыт, 3 место наше. Думал, что после того как не забили второй, то по всем законам придет расплата, но обошлось. Сикан конечно засранец, но это похоже больше на какой-то несчастный случай - бывает. Мудрику респект, пацан растет. В любом случае, теперь если хотим в плейофф, надо немцев побеждать.
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+10
0
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okolegko (Київ)
25.10.2022 в 23:59
Відверто кажучи, Селтік нічим не вразив, хоча й Шахтар на перемогу не награв. Закономірно. Вітаю з виходом у евровесну. ЗІ. Було б непогано грохнути Лейпціг у останньому турі і вийти у плей-оф ЛЧ
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+6
0
fokstrot2009 (Харьков)
26.10.2022 в 00:00
А зачем с такой игрой?
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0
-7
Acsakal (Kharkiv)
26.10.2022 в 00:45
А не думаєш, що ця молода команда ще може значно додати?
0
0
fokstrot2009 (Харьков)
25.10.2022 в 23:59
Сикан и Бондаренко отстой!
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+2
-8
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jnp49 (ОДЕССА)
25.10.2022 в 23:59
Но за саму игру горняков - НЕ СТЫДНО.., старались, бились - могли и проиграть в концовке но удача была на стороне украинских футболистов. Получается ничья РАВНОСИЛЬНАЯ ПОБЕДЕ!!!
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
26.10.2022 в 00:08
я бы еще к старались и бились добавил бы - боролись
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+1
0
download1 (huyersk)
25.10.2022 в 23:58
Непереможні! Від голу Мудрика отримав неймовірну насолоду, це був адреноліновий сплеск молодої енергії і приті всупереч усім негараздам у пройдешніх матчах, перемога неймовірного бажання та люті!
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+4
0
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Барселиниуc (землянин)
25.10.2022 в 23:58
Эх, данилушка ты Данилушка, голова два уха. И по, какому ж ты блату в Шахтёре то играешь?
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0
-6
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oleksa_lv (Львів)
26.10.2022 в 00:05
по тому,шо і твій любімчик Дємбель......
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0
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:14
шо ти верзеш, недоумку?
0
-1
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oleksa_lv (Львів)
26.10.2022 в 00:18
ну,тебе мені не перевершити....
0
-1
Footballers (Умань)
25.10.2022 в 23:57
Сікана продати терміново в Динамо Буде супер зв'язка двох супер форвардів.
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+7
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.10.2022 в 23:57
Тут Сікан не забив 10000000% гол, там випустили перемогу на 96 хв.... але!!!! Дякуємо за очки, гру де один програш в 5ти матчах в ЛЧ в групі де сьогодні Реал програє 3:1..... Дякую! Молодці! Сікан просто тупанув, аж сам в шоці, але молодий виправиться! Дякую!
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+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 23:58
да там можно было в падении переправить мяч в ворота, а он смотрел, как истукан на еле катящийся мяч
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:00
Так, це жахіття, Я такого ще не бачив! Аж виключив телек. Але потім включив) Точно попаде в нарізку ЛЧ. Уявляю Мудрика в цей час)
+2
-1
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jnp49 (ОДЕССА)
25.10.2022 в 23:56
Сикан УДИВИЛ!!! С таких позиций забивают даже первоклашки, а он - профи (???). Долго ему будет сниться этот момент...
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+3
-1
Jovan Markoski
25.10.2022 в 23:56
Даже такое дно как Беседин смогло бы забить в пустые ворота, но не Сикан!! Шахтер с евровесной.
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+5
-4
aleks68
26.10.2022 в 00:16
послезавтра увидишь как он забьёт
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0
0
KpaMapb (Краматорск)
25.10.2022 в 23:55
Трудно с Селтиком давались обе игры. Шахтет с евровесной! Сикан отдал голевую сразу после выхода, а досадные промахи у всех случаются.
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+5
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
25.10.2022 в 23:53
Подивився як грає Сікан,і стало ясно чому Йовічевич ставить жирненького.
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+3
-4
miruk 81 (львів)
25.10.2022 в 23:53
Сікан, все добре ще забєш не один. Таке в футболі буває
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 23:51
ну...3 место - это неплохо, но сикан - лошищщщще!
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+3
-5
Зритель (Харьков)
25.10.2022 в 23:55
Учитывая результат матча Лейпциг-Реал, победа Шахтёра в турнирной ситуации ничего не меняла. Промазал - и фиг с ним.
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+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.10.2022 в 23:56
как минимум очки в копилку и деньги за победу
+5
0
Jovan Markoski
25.10.2022 в 23:56
В ЛЕ как бы вышли
+5
-1

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