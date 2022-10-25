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Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

А Лигу Европы горняки уже застолбили

Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА

shakhtar.com

Новина українською

Шахтер cыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.

Горняки пропустили в первом тайме, но после перерыва Мудрик сравнял счет.

На 71-й минуте Сикан мог вырвать победу, но промазал с пяти метров. Впрочем, шансы были и у Селтика.

В итоге, все так и закончилось со счетом 1:1.

  • Все самые яркие моменты матча Селтик - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

При этом в параллельном матче РБ Лейпциг неожиданно обыграл Реал 3:2.

Таким образом, горняки с 6 очками остаются на 3-м месте в группе. У Реала – 10 пунктов, у Лейпцига – 9, а у Селтика – 2.

Теперь, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, Шахтеру нужно в последнем туре просто обыграть Лейпциг.

Ну и отдельно отметим, что евровесну в Лиге Европы горняки себе уже обеспечили.

Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2022 в 00:01
это будет чудо, если у напитка выиграют
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
26.10.2022 в 00:40
а Йове памятник при жизни на родине
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0
0
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scorpius (Ck)
26.10.2022 в 00:46
Согласен, немцы набрали форму
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0
0

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