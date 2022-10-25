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Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА
А Лигу Европы горняки уже застолбили
shakhtar.com
Шахтер cыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.
Горняки пропустили в первом тайме, но после перерыва Мудрик сравнял счет.
На 71-й минуте Сикан мог вырвать победу,
В итоге, все так и закончилось со счетом 1:1.
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При этом в параллельном матче РБ Лейпциг неожиданно обыграл Реал 3:2.
Таким образом, горняки с 6 очками остаются на 3-м месте в группе. У Реала – 10 пунктов, у Лейпцига – 9, а у Селтика – 2.
Теперь, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, Шахтеру нужно в последнем туре просто обыграть Лейпциг.
Ну и отдельно отметим, что евровесну в Лиге Европы горняки себе уже обеспечили.
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