Все еще возможно. Шахтер после 5-ти туров сохраняет шансы на выход в 1/8 ЛЧ - ТАБЛИЦА

Шахтер cыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов с Селтиком.

Горняки пропустили в первом тайме, но после перерыва Мудрик сравнял счет.

На 71-й минуте Сикан мог вырвать победу, но промазал с пяти метров . Впрочем, шансы были и у Селтика.

В итоге, все так и закончилось со счетом 1:1.

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При этом в параллельном матче РБ Лейпциг неожиданно обыграл Реал 3:2.

Таким образом, горняки с 6 очками остаются на 3-м месте в группе. У Реала – 10 пунктов, у Лейпцига – 9, а у Селтика – 2.

Теперь, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, Шахтеру нужно в последнем туре просто обыграть Лейпциг.

Ну и отдельно отметим, что евровесну в Лиге Европы горняки себе уже обеспечили.