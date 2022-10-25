Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. ПСЖ – Маккаби Хайфа 7:2. Шоу от Месси, Мбаппе и Неймара
Матч с тремя дублями
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа H, пятый тур
"Парк де Пренс" (Париж)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)
Начался матч из густого тумана – болельщики гостей напустили дыма пиротехникой. Арбитр даже останавливал матч на несколько минут.
Вряд ли “Маккаби” ехал в Париж за победой, но хотя на гол надеялся точно. С самого старта гости включили прессинг и несколько раз заставляли звездного соперника опрометчиво играть у своих ворот. Правда, это приводило к угловым, которые в первом тайме так и не смогла воплотить в гол команда из Хайфы.
“Пари Сен-Жермен” дал оппоненту устать и начал ловить его на ошибках. Все началось с красивого гола Месси – он положил мяч в девятку. “Маккаби” продолжал барахтаться, но потом пропустил еще дважды: Мбаппе и Неймар вслед за аргентинским партнером расписались в воротах соперников.
???????????? ????????????????????#???????????????????????? ????-???? | #???????????? https://t.co/cADBEJQ0y2 pic.twitter.com/jMLK5U1aiO— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 25, 2022
Правда, "зеленые" довели свою потенциально сильную сторону до гола: Сек замкнул подачу из стандарта. На старте второго тайма он оформил дубль. Это были его первые голы в еврокубках. Эту ночь он запомнит надолго.
А для атакующего трио ПСЖ это был простой матч. Между голами Сека Месси оформил красивый дубль, затем второй гол благодаря хорошей индивидуальной технике забил Мбаппе. Также после прохода и прострела Неймара в свои ворота мяч срезал Голдберг. Точка была на счету Солера – он забил из ассиста Лео.
Party time in Paris ????#UCL pic.twitter.com/gP9N6cqiU7— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2022
В каждом голе ПСЖ сегодня приняли участие три крупнейших звезды команды. В общей сложности они записали на свой счет пять голов и столько же ассистов. Хотя и возвеличивать их не надо – это же “Маккаби”. Хотя и израильтянам важно отдать честь, ведь они забили парижанам три гола за два матча.
Благодаря удачно улучшенной разнице забитых-пропущенных ПСЖ закрепился над "Бенфикой" в турнирной таблице. Обе эти команды уже вышли в плей-офф, но в последнем туре они разыграют еще битву за первое место. А “Маккаби” тоже есть за что бороться – израильтяне вполне могут сдвинуть “Ювентус” с третьего места. Нужно немного удачи и силы воли. А то сегодня их хватило только на 15 минут.
"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 7:2
Голы: Месси 19, 45, Мбаппе 32, 64, Неймар 35, Голдберг 67 (авт.), Соллер 84 – Сек 38, 50
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньюш (Кимпембе 79), Бернат – Витинья (Зайре-Эмери 79), Руис (Сарабия 83), Санчеш (Солер 68) – Месси, Мбаппе (Экитик 79), Неймар
Маккаби Хайфа: Коэн – Сек, Батубинсика, Голдберг, Корнуд (Менахэм 70) – Мохамед (Арад 83), Лави, Абу Фани (Мейр 70) – Ацили (Давид 68), Пьерро (Рукавица 83), Чери
Предупреждения: Неймар 27, Рамос 40 – Сек 26, Чери 47, Ацили 54, Лави 74
Популярное сейчас
- Поворознюк: Козловский просто придурок. Он мне звонит и говорит: "За мной стоят из офиса президента"
- Селтик - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Суркис: Я ошибался с "динамовскими сердцами", мы с ними закончили
- Селтик – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО