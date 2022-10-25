ЛЧ. ПСЖ – Маккаби Хайфа 7:2. Шоу от Месси, Мбаппе и Неймара

Лига чемпионов

Группа H, пятый тур

"Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Начался матч из густого тумана – болельщики гостей напустили дыма пиротехникой. Арбитр даже останавливал матч на несколько минут.

Вряд ли “Маккаби” ехал в Париж за победой, но хотя на гол надеялся точно. С самого старта гости включили прессинг и несколько раз заставляли звездного соперника опрометчиво играть у своих ворот. Правда, это приводило к угловым, которые в первом тайме так и не смогла воплотить в гол команда из Хайфы.

“Пари Сен-Жермен” дал оппоненту устать и начал ловить его на ошибках. Все началось с красивого гола Месси – он положил мяч в девятку. “Маккаби” продолжал барахтаться, но потом пропустил еще дважды: Мбаппе и Неймар вслед за аргентинским партнером расписались в воротах соперников.

Правда, "зеленые" довели свою потенциально сильную сторону до гола: Сек замкнул подачу из стандарта. На старте второго тайма он оформил дубль. Это были его первые голы в еврокубках. Эту ночь он запомнит надолго.

А для атакующего трио ПСЖ это был простой матч. Между голами Сека Месси оформил красивый дубль, затем второй гол благодаря хорошей индивидуальной технике забил Мбаппе. Также после прохода и прострела Неймара в свои ворота мяч срезал Голдберг. Точка была на счету Солера – он забил из ассиста Лео.

В каждом голе ПСЖ сегодня приняли участие три крупнейших звезды команды. В общей сложности они записали на свой счет пять голов и столько же ассистов. Хотя и возвеличивать их не надо – это же “Маккаби”. Хотя и израильтянам важно отдать честь, ведь они забили парижанам три гола за два матча.

Благодаря удачно улучшенной разнице забитых-пропущенных ПСЖ закрепился над "Бенфикой" в турнирной таблице. Обе эти команды уже вышли в плей-офф, но в последнем туре они разыграют еще битву за первое место. А “Маккаби” тоже есть за что бороться – израильтяне вполне могут сдвинуть “Ювентус” с третьего места. Нужно немного удачи и силы воли. А то сегодня их хватило только на 15 минут.

"Пари Сен-Жермен" (Париж, Франция) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) 7:2

Голы: Месси 19, 45, Мбаппе 32, 64, Неймар 35, Голдберг 67 (авт.), Соллер 84 – Сек 38, 50

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Рамос, Маркиньюш (Кимпембе 79), Бернат – Витинья (Зайре-Эмери 79), Руис (Сарабия 83), Санчеш (Солер 68) – Месси, Мбаппе (Экитик 79), Неймар

Маккаби Хайфа: Коэн – Сек, Батубинсика, Голдберг, Корнуд (Менахэм 70) – Мохамед (Арад 83), Лави, Абу Фани (Мейр 70) – Ацили (Давид 68), Пьерро (Рукавица 83), Чери

Предупреждения: Неймар 27, Рамос 40 – Сек 26, Чери 47, Ацили 54, Лави 74