Мудрик снова лучший. Оценки WhoScored за матч Селтик - Шахтер

Известный аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 5-го тура Лиги чемпионов Селтик – Шахтер, который закончился вничью 1:1 .

Лучшим в составе горняков был признан автор гола Михаил Мудрик – 7.7 балла. Также неплохие оценки получили защитник Богдан Михайличенко (7.2) и голкипер Анатолий Трубин (7.0).

У Селтика лучший – автор гола Якумакис (7.8).

Интересно, что общекомандные оценки также примерно равные – 6.55 у Селтика, и 6.62 у Шахтера.