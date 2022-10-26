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Мудрик снова лучший. Оценки WhoScored за матч Селтик - Шахтер
В этом матче Михаил точно наработал на свои оценки
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 5-го тура Лиги чемпионов Селтик – Шахтер,
Лучшим в составе горняков был признан автор гола Михаил Мудрик – 7.7 балла. Также неплохие оценки получили защитник Богдан Михайличенко (7.2) и голкипер Анатолий Трубин (7.0).
У Селтика лучший – автор гола Якумакис (7.8).
Интересно, что общекомандные оценки также примерно равные – 6.55 у Селтика, и 6.62 у Шахтера.
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