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Мудрик снова лучший. Оценки WhoScored за матч Селтик - Шахтер

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В этом матче Михаил точно наработал на свои оценки

Мудрик снова лучший. Оценки WhoScored за матч Селтик - Шахтер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Известный аналитический портал WhoScored оценил действия игроков в матче 5-го тура Лиги чемпионов Селтик – Шахтер, который закончился вничью 1:1.

Лучшим в составе горняков был признан автор гола Михаил Мудрик – 7.7 балла. Также неплохие оценки получили защитник Богдан Михайличенко (7.2) и голкипер Анатолий Трубин (7.0).

У Селтика лучший – автор гола Якумакис (7.8).

Интересно, что общекомандные оценки также примерно равные – 6.55 у Селтика, и 6.62 у Шахтера.

Мудрик снова лучший. Оценки WhoScored за матч Селтик - Шахтер - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Михаил Мудрик
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.10.2022 в 00:39
Тому що він найкращий!
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