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Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну 2022/23. Украина в Таблице коэффициентов вернулась в топ-15
Шестнадцатый раз в истории клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в матче пятого тура Лиги чемпионов сыграл вничью с "Селтиком" 1:1. Этот результат, вместе с другими предыдущими (ничья с "Селтиком" дома, ничья с "Реалом", победа над "Лейпцигом"), гарантировал дончанам евровесну: минимум третье место и раунд плей-офф Лиги Европы (с одной из команд, занявшей второе место в группе Лиги Европы).
Это шестнадцатый выход в евровесну в истории донецкого клуба, сообщает телеграмм-канал о Таблице коэффициентов "Рейтинги-посевы-коэффициенты" >>>
Раньше "Шахтер" одиннадцать раз играл в плей-офф Кубка УЕФА/Лиги Европы, четыре раза – в плей-офф Лиги чемпионов. Турнир, в котором "Шахтер" сыграет весной этого сезона, еще не определен. Лига Европы – это минимум. Но есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в последнем туре группового раунда нужно с любым счетом победить "Лейпциг".
Добавим, что эта ничья помогла Украине обойти в Таблице коэффициентов Швейцарию и вернуться в топ-15. Место в топ-15 гарантирует сохранение для Ассоциации пятой команды в еврокубковой квоте.
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