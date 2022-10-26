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Впервые с 2013-го года Юве - не в плей-офф. Бенфика - Ювентус 4:3. Видео голов и обзор матча
Бенфика - Ювентус ⋉ 4:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ужасным матчем "Ювентус" подытожил для себя ужасное выступление в Лиге чемпионов. Да, в конце поединка итальянцы едва не спаслись, но 76 минут перед тем "Бенфика" беспощадно терзала когда-то надежную оборону "Юве".
Впервые в своей истории "Ювентус" пропустил три гола в первом тайме Лиги чемпиона. Впервые с 2013-го года "Юве" не вышел в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре будет борьба за то, чтобы сыграть в Лиге Европы.
Смотрите, как "Ювентус" проиграл "Бенфике", в видеообзоре матча.
Лига Чемпионов. Группа Н. Пятый тур
Лиссабон. "Да Луж"
"Бенфика" - "Ювентус" 4:3
Голы: А. Силва 17, Жоау Мариу 28, Рафа 35, 50 - Кен 21, Милик 77, МакКенни 79
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