Заявка на второе место. Динамо (Загреб) – Милан 0:4. Видео голов и обзор матча

"Милан" дважды проиграл "Челси" в группе Лиги чемпионов, что сильно ударило по амбициям чемпиона Серии А. Но дверь в плей-офф все еще не закрыта перед "россонерри". Обыграв "Динамо" (Загреб), они вышли на чистое второе место – и теперь в последнем туре нужно не проиграть "Зальцбургу".

У "Динамо" есть теоретические шансы на Лигу Европы, но для этого нужно победить "Челси" (второй раз в этом сезоне) и дождаться поражения "Зальцбурга".

Смотрите видеообзор разгрома хорватского чемпиона итальянским.

Лига чемпионов, 5-й тур

"Динамо" (Загреб) – "Милан" 0:4

Голы: Габбиа 39, Леау 49, Жира 60 (пен), Любичич 69 (автогол)