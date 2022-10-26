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Заявка на второе место. Динамо (Загреб) – Милан 0:4. Видео голов и обзор матча
Динамо (Загреб) - Милан ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" дважды проиграл "Челси" в группе Лиги чемпионов, что сильно ударило по амбициям чемпиона Серии А. Но дверь в плей-офф все еще не закрыта перед "россонерри". Обыграв "Динамо" (Загреб), они вышли на чистое второе место – и теперь в последнем туре нужно не проиграть "Зальцбургу".
У "Динамо" есть теоретические шансы на Лигу Европы, но для этого нужно победить "Челси" (второй раз в этом сезоне) и дождаться поражения "Зальцбурга".
Смотрите видеообзор разгрома хорватского чемпиона итальянским.
Лига чемпионов, 5-й тур
"Динамо" (Загреб) – "Милан" 0:4
Голы: Габбиа 39, Леау 49, Жира 60 (пен), Любичич 69 (автогол)
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