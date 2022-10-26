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Довольны все. Боруссия (Дортмунд) – Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
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Боруссия (Дортмунд) - Манчестер Сити ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 25.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Довольны все. Боруссия (Дортмунд) – Манчестер Сити 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Голов не забивали, но результат устроил обе команды. "Манчестер Сити" гарантировал себе первое место группы, "Боруссия" следом вышла в 1/8-ю финала со второго места. "Севилья" следует в Лигу Европы, а "Копенгаген" прекращает борьбу в еврокубках.

Смотрите, как "Боруссия" и "МанСити" сыграли между собой в пятом туре, в видеообзоре матча.

Лига чемпионов, группа G, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”

“Боруссия” Дортмунд – “Манчестер Сити” 0:0

На 58-й минуте Марез не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити
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