Хавбек Селтика: Знали, что Мудрик - игрок высшего класса. Он нас наказал

Полузащитник "Селтика" Мэтт О'Райли подвел итоги матча с "Шахтером" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, который завершился боевой ничьей 1:1.

"Да, очень расстроены. Сегодня все сложилось точно так же, как и в предыдущих матчах нашей кампании. Считаю, мы вновь сыграли хорошо, но на таком уровне попросту не можем попасть по воротам.

Мы пропустили совершенно необязательный гол. Знаем, что если от небрежности совершать мелкие ошибки, то на этом уровне за такое накажут. Знали до игры и о том, что Мудрик - игрок высшего класса: если предоставлять ему свободу и время на раздумье, он тоже накажет.

Ближе к концу встречи у меня был отличный шанс, и мне следовало быть точнее. У нас были и другие возможности, но... Да, снова вечер расстройств для нас", - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.