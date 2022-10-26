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Сегодня Рух U-19 стартует во втором раунде Юношеской лиги УЕФА
Cоперник львовян - турецкий "Галатасарай"
Фото: ФК Рух
"Рух" U-19 продолжает свои выступления в еврокубках. Сегодня, 26 октября юноши "желто-черных" проведут первый поединок второго раунда в рамках Юношеской лиги УЕФА.
В плей-офф представителей лиг львовяне будут противостоять турецкому "Галатасараю" U-19. Игра пройдет на стадионе "Али Сами Йен" (домашнее название "Тюрк Телеком Арена"). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Напомним, что ответный поединок состоится 2 ноября.
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