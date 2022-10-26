Игрок Селтика после ничьей с Шахтером: Могли как выиграть, так и проиграть

Нападающий "Селтикка" Георгиос Якумакис прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что форвард отличился голом в этом поединке.

"Важно, что мы атаковали, были в штрафной, создавали опасные моменты. Считаю, что нам могло бы повезти и чуть больше. А с другой стороны, мы не пропустили второй мяч. В итоге мы могли выиграть так же, как могли бы и проиграть, так что, вероятно, результат справедлив.

Итог таков, что выиграть нам не удалось. Это была единственная наша цель – приехать на стадион, получить удовольствие от игры и завоевать для себя и для болельщиков полновесные три очка. Мы этого не сумели и, конечно же, недовольны", - отметил Якумакис.