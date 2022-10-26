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Игрок Селтика после ничьей с Шахтером: Могли как выиграть, так и проиграть

Лига Чемпионов
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Шотландцы недовольны результатом матча с горняками

Игрок Селтика после ничьей с Шахтером: Могли как выиграть, так и проиграть

Фото: uefa.com

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Нападающий "Селтикка" Георгиос Якумакис прокомментировал ничью с "Шахтером" (1:1) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что форвард отличился голом в этом поединке.

"Важно, что мы атаковали, были в штрафной, создавали опасные моменты. Считаю, что нам могло бы повезти и чуть больше. А с другой стороны, мы не пропустили второй мяч. В итоге мы могли выиграть так же, как могли бы и проиграть, так что, вероятно, результат справедлив.

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Итог таков, что выиграть нам не удалось. Это была единственная наша цель – приехать на стадион, получить удовольствие от игры и завоевать для себя и для болельщиков полновесные три очка. Мы этого не сумели и, конечно же, недовольны", - отметил Якумакис.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
uefa.com

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